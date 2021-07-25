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مشاورات في إيطاليا لبحث "الفرصة الأخيرة" لإنتخابات ليبيا

انتخابات ليبيا

مشاورات في إيطاليا لبحث "الفرصة الأخيرة" لإنتخابات ليبيا

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العربية.نت – منية غانمي

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تحتضن العاصمة الإيطالية روما، اليوم الأحد، مشاورات ليبية لبحث إعداد القاعدة الدستورية والأساس القانوني للإنتخابات العامة، في اجتماع يعتبر بمثابة "الفرصة الأخيرة" لإنقاذ موعد الإستحقاق الإنتخابي المقرر إجراؤه بعد 5 أشهر، وتغيير الواقع الليبي.

وتأتي هذه المشاورات، بعد فشل ملتقى الحوار السياسي الذي اجتمع قبل أسابيع في مدينة جينيف السويسرية في التوصل إلى توافق وتفاهمات واضحة حول قاعدة دستورية وقانونية لإجراء الانتخابات المقبلة في البلاد بموعدها المحدد.

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ومن المنتظر أن يحضر رئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح اجتماعات روما، ومعهما أعضاء اللجنة البرلمانية المشكلة لصياغة قانون انتخابي، وذلك بإشراف البعثة الأممية إلى ليبيا.

يأتي هذا في الوقت الذي يواصل فيه الليبيون التسجيل للمشاركة في الإنتخابات، حيث أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، أن عدد الناخبين المسجلين في سجلات الناخبين، بلغ مليونين و430 ألفا و470 ناخبا، موضحة أن نسبة التسجيل وصلت إلى 50.23 في المئة من إجمالي عدد الليبيين الذين يحق لهم التسجيل.

لا مؤشرات إيجابية

ولكن هذا الإصطفاف الشعبي وراء الإنتخابات، لا يعني أنها ستجرى في موعدها، حيث لا توجد حتى الآن أي مؤشرات إيجابية على عزم القوى السياسية الرئيسية في ليبيا تجهيز قاعدة دستورية لتكون أرضية قانونية للانتخابات المنتظرة بعد 5 أشهر فقط، وعلى وجود إرادة حقيقية لتغيير الواقع والخروج من حالة التناحر والإنقسام.

وتقول المفوضية العليا للانتخابات، أنه في حال عدم تقديم القاعدة الدستورية في مطلع أغسطس الذي لم يتبق عليه سوى أيام قليلة، فلن يتمكنوا من إجراء الانتخابات في موعدها، في وقت يخشى فيه الليبيون، من أن يؤدي إنهيار خطّة الانتخابات ، إلى عودة الحرب والفوضى للبلاد التي لا تزال ماهدها ماثلة في أذهانهم.

والانتخابات هي جزء أساسي من الجهود الدولية لإرساء الأمن والإستقرار في ليبيا التي تشهد انقساما وفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.

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