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أبو الغيط يحث تونس على سرعة اجتياز المرحلة المضطربة الحالية

Arab League Secretary General Ahmed Aboul Gheit attends a meeting with Algeria's Foreign Minister Sabri Boukadoum (not pictured) in Algiers, Algeria February 29, 2020. REUTERS/Ramzi Boudina
الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط (أرشيفية)

أبو الغيط يحث تونس على سرعة اجتياز المرحلة المضطربة الحالية

أمين عام الجامعة العربية بحث هاتفياً مع وزير الخارجية التونسي ما تشهده بلاده من تطورات سياسية

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دبي – العربية.نت

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دعا الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية التونسي، اليوم الاثنين، إلى استعادة الهدوء والاستقرار في البلاد.

أنصار راشد الغنوشي في محيط البرلمان التونسي اليوم
أنصار راشد الغنوشي في محيط البرلمان التونسي اليوم

يأتي هذا بعد قرار الرئيس قيس سعيد إقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان، وسط أزمة سياسية تعصف بالبلاد.

وقالت الجامعة العربية في بيان، إن وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي أطلع أبو الغيط على الموقف في تونس. وتناول الاتصال "التطورات التي شهدتها تونس في المرحلة الأخيرة والتي أفضت إلى القرارات الرئاسية التي تم الإعلان عنها مساء أمس".

وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي
وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي
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وضع الجرندي أبو الغيط "في الصورة بالكامل من الوضع السياسي الذي تشهده البلاد ومن التفاعلات التي أدت إلى صدور القرارات الرئاسية الأخيرة في ضوء ما شهده الوضع الداخلي من حالة انسداد".

من جهته، أكد أبو الغيط "الاهتمام الكبير الذي تحظى به التطورات التونسية من جانب الجامعة العربية ومن جانب الرأي العام العربي كافة".

وأعرب عن "دعم الجامعة العربية الكامل للشعب التونسي، وعن تمنياتها لتونس بسرعة اجتياز المرحلة المضطربة الحالية، واستعادة الاستقرار والهدوء، وقدرة الدولة على العمل بفعالية من أجل الاستجابة لتطلعات ومتطلبات الشعب".

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