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تونس.. الغنوشي يعتصم أمام البرلمان المطوّق من الجيش

السيارة التي تقل الغنوشي أمام البرلمان التونسي
راشد الغنوشي

تونس.. الغنوشي يعتصم أمام البرلمان المطوّق من الجيش

مراسل العربية: مناوشات بين أنصار النهضة ومواطنين تونسيين أمام مقر البرلمان

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت، وكالات

نشر في: آخر تحديث:

ينفّذ رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي اعتصاماً أمام البرلمان المطوق من الجيش التونسي، اليوم الاثنين، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس"، فيما أفاد مراسل "العربية" باندلاع مناوشات بين أنصار حركة النهضة ومواطنين تونسيين أمام مقر البرلمان، بينما حاول الغنوشي دخول مقر البرلمان إلا أن الجيش منعه من ذلك. وأضاف أن الجيش يفصل بين أنصار النهضة وبين محتجين أمام البرلمان.

كما أفاد مراسل "العربية" بوجود أنباء غير مؤكدة أن رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي قد يكون محتجزا في أحد مقرات الجيش بعد إقالته، وسط توارد أنباء عن اجتماع يجري للاتحاد العام للشغل للإعلان عن موقف من التطورات الأخيرة.

متظاهرون أمام البرلمان التونسي
  • متظاهرون أمام البرلمان التونسي
  • من أمام البرلمان التونسي
2 صور
متظاهرون أمام البرلمان التونسي
متظاهرون أمام البرلمان التونسي
من أمام البرلمان التونسي
من أمام البرلمان التونسي

وتوجه الغنوشي وهو زعيم حركة النهضة الإسلامية، أكبر الأحزاب تمثيلاً في البرلمان، ونوابٌ إلى المجلس منذ الساعة الثالثة فجراً، إلا أنهم مُنعوا من الدخول من جانب الجيش المتواجد في الداخل خلف أبواب موصدة.

الجيش التونسي يمنع راشد الغنوشي من دخول مبنى البرلمان
الجيش التونسي يمنع راشد الغنوشي من دخول مبنى البرلمان

وتوعّد الرئيس التونسي قيس سعيد، في كلمة ألقاها من شارع الحبيب بورقيبة، فجر اليوم ''البعض بدفع الثمن باهظا". وقال "من سرق أموال الشعب ويحاول الهروب أنّى له الهروب.. من هم الذين يملكون الأموال ويريدون تجويع الشعب؟".

وأضاف قائلا: ''لا أريد أن تسيل قطرة دم واحدة، من يوجّه سلاحا غير السلاح الشرعي سيقابل بالسلاح، لكن لا أريد أن تسيل قطرة دم واحدة''.

وكرر قائلا: ''ما حصل ليس انقلابا.. فليقرأوا معنى الانقلاب''.

الغنوشي والمشيشي
الغنوشي والمشيشي

وكان الرئيس التونسي الذي يخوض صراعاً منذ أشهر مع حزب "النهضة"، أكبر الأحزاب تمثيلاً في البرلمان، اتّخذ، الأحد، قراراً بتجميد كل أعمال مجلس النوّاب، معلناً أنّه سيتولى السلطة التنفيذية.

وكان الغنوشي اعتبر القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي انقلابا على المؤسسات المنتخبة وسائر المؤسسات.

وقال الغنوشي في بيان عبر صفحته على "فيسبوك"، إن "ما قام به قيس سعيّد هو انقلاب على الثورة والدستور، وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة".

الرئاسة التونسية: تجميد عمل البرلمان يستمر 30 يوما المغرب العربي راشد الغنوشي الرئاسة التونسية: تجميد عمل البرلمان يستمر 30 يوما
الجيش التونسي يمنع الغنوشي من دخول مبنى البرلمان المغرب العربي راشد الغنوشي الجيش التونسي يمنع الغنوشي من دخول مبنى البرلمان

وقالت الرئاسة التونسية في بيان، إن الأمر بتجميد أنشطة البرلمان التونسي سيستمر 30 يوما، فيما طوقت مركبات عسكرية البرلمان والداخلية ومبنى التلفزيون.

وبيّنت الرئاسة أن قرارات الرئيس قيس سعيّد الأخيرة، التي أعلنها الرئيس مساء الأحد، جاءت بعد استشارة كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، وعملا بالفصل 80 من الدستور.

وأشارت الرئاسة إلى أنه سيصدر في الساعات القادمة أمرٌ يُنظّم هذه التدابير الاستثنائية التي حتّمتها الظروف والتي ستُرفع بزوال أسبابها.

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