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تونس.. سعيد يعطل العمل ليومين بمؤسسات الدولة باستثناء الأمن

Tunisian President Kais Saied receives the Deputy Special Representative of the UN Secretary-General for Political Affairs in Libya, at Carthage Palace. (AFP)
الرئيس التونسي قيس سعيد

تونس.. سعيد يعطل العمل ليومين بمؤسسات الدولة باستثناء الأمن

الرئيس التونسي يعطّل العمل ليومين بمؤسسات الدولة باستثناء الأمن والصحة ويمنع التجول ليلاً وتجمّع أكثر من 3 أشخاص بالساحات العامة

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دبي – العربية.نت

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أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء اليوم، قراراً بتعطيل العمل ليومين بمؤسسات الدولة باستثناء الجيش والأمن والمؤسسات الصحية، بهدف إعادة هيكلة التعيينات فيها.

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وفي التفاصيل، أصدر سعيّد أمراً رئاسياً يقضي بتعطيل العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لمدة يومين بداية من يوم غد الثلاثاء، مع إمكانية التمديد في مدة تعطيل العمل ببلاغ يصدر عن رئاسة الجمهورية.

وبحسب بيان الرئاسة التونسية: "يُتيح هذا الأمر الرئاسي لكل وزير معني أو رئيس جماعة محلية اتخاذ قرار في تكليف عدد من الأعوان بحصص حضورية أو عن بُعد. كما يُلزم الهياكل الإدارية التي تُسدي خدمات إدارية على الخط بتأمين استمرارية تلك الخدمات مع تمكين الرئيس المباشر بكل هيكل إداري أن يُرخّص في بعض الخدمات الإدارية الأخرى أو القيام ببعض إجراءاتها عن بُعد ولا سيّما عبر التراسل الإلكتروني".

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ويُستثنى من هذا الأمر الرئاسي أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريون وأعوان الديوانة والأعوان العاملون بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والأعوان العاملون بمؤسسات التربية والطفولة والتكوين والتعليم العالي الذين يخضعون لتراتيب خاصة.

كما أصدر سعيّد أمراً آخراً يقضي بمنع تجول الأشخاص والعربات بكامل تونس من الساعة السابعة مساء إلى الساعة السادسة صباحاً وذلك ابتداء من اليوم الإثنين إلى غاية يوم الجمعة 27 اغسطس، باستثناء الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي، مع إمكانية تعديل هذه المدّة ببلاغ يصدر عن رئاسة الجمهورية.

كما يمنع القرار كل تجمّع أكثر من ثلاثة أشخاص بالطرق العامة وبالساحات العامة.

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