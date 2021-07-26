من هو خالد اليحياوي الذي كلفه الرئيس التونسي بتولي وزارة الداخلية؟

كلف الرئيس التونسي قيس سعيد حليفه المقرب خالد اليحياوي، المدير العام لوحدة الأمن الرئاسي، بالإشراف على وزارة الداخلية بعد قراراته بتجميد عمل البرلمان وإقالة حكومة هشام المشيشي، أمس الأحد.

من هو خالد اليحياوي؟

تسلم خالد اليحياوي منصب مستشار أول، مدير العام لوحدة الأمن الرئاسي منذ 1 نوفمبر 2019، وذلك بحسب موقع "من هم" المختص بالسير الذاتية للشخصيات.

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شغل اليحياوي عدة مناصب في الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية منذ انضمامه عام 1998، ومن بين هذه المناصب مدير إدارة المرافقات والقوات الخاصة.

وتلقى خالد اليحياوي تكوينا عسكريا بالأكاديمية العسكرية من سنة 1993 إلى سنة 1997، ثم درس في الأكاديمية العسكرية بفندق جديد عام 1997، والمدرسة الوطنية لتكوين إطارات الأمن الوطني والشرطة الوطنية بصلامبو عام 1998.

تولى سنة 1998 مهامه بالإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية، ثم عمل في الفوج الوطني لمكافحة الإرهاب "BAT" بين 2007 و2011.

تدرج اليحياوي في المهام، وآخرها مدير إدارة المرافقات والقوات الخاصة "GIP" إلى حدود يوم 31 أكتوبر 2019.