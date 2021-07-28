خارجية تونس: ملتزمون بالمضي قدماً نحو تكريس الديمقراطية

جدد وزير الخارجية التونسي، الأربعاء، أن بلاده ملتزمة باحترام حقوق الإنسان والحريات والمضي قدما نحو تكريس المسار الديمقراطي.

وقال عثمان الجرندي في بيان، إن قرارات الرئيس فرضها المناخ السياسي والاقتصادي الذي يهدد استقرار البلاد.

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وكان وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، اتصل أمس الثلاثاء، بنظرائه في تركيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لطمأنتهم بأن بلاده تعتزم المضي قدماً في المسار الديمقراطي، مؤكدا أن الإجراءات التي تم اتخاذها تندرج في إطار الحفاظ على المسار الديمقراطي وحماية المؤسسات الدستورية وتحقيق السلم الاجتماعي.

كما شدد على حرص الرئيس على احترام الحقوق والحريات ومبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون، وعدم المساس بها بأي شكل من الأشكال.

إلى ذلك أشار إلى أن التدابير الاستثنائية تأتي في إطار تنظيم مؤقت للسلطة وفقاً للدستور إلى حين زوال الخطر الذي يداهم الدولة ومؤسساتها.

تجميد البرلمان.. وإعفاء مسؤولين

يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد كان قد أعلن مساء الأحد، تجميد أعمال البرلمان لمدة شهر وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتوليه بنفسه السلطة التنفيذية.

كما أعفى، الاثنين، كلاً من وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي ووزيرة العدل بالنيابة ووزيرة الوظيفة العمومية والناطقة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان من مهامها.

وقد شدد الرئيس في مناسبات عديدة منذ الإعلان عن القرارات، على حرصه الشديد لتطبيق القانون، وأن قراراته جاءت وفق الدستور التونسي لا انقلاباً عليه أبداً.

وأكد أنه لم يخرج عن الدستور واستند في قراراته إلى الفصل 80، الذي يتيح له اتخاذ تدابير في صورة وجود خطر داهم يهدد الدولة.