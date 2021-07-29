أولمبياد طوكيو: إنهاء مهمة مسؤول ألماني بعد تعليق عنصري ضد جزائري

طلب مسؤولو بعثة ألمانيا الأولمبية من المدير الرياضي للاتحاد الألماني للدراجات، اليوم الخميس، مغادرة ألعاب طوكيو والعودة إلى بلاده بعد أن أظهرته لقطات فيديو وهو يوجه تعليقا عنصريا خلال منافسات ضد الساعة للرجال، أمس الأربعاء.

وقالت بعثة ألمانيا في بيان "قرر مسؤولو البعثة في أولمبياد طوكيو إنهاء مهمة باتريك موستر مع فريق الدراجات الألماني وسيعود إلى البلاد".

مادة اعلانية

وأصدر موستر هذه التعليقات خلال سباق ضد الساعة لتشجيع أحد المتسابقين الألمان.

وصرخ متحمسا في المتسابق الألماني نيكياس آرنت أثناء مطاردته الجزائري عز الدين لعقاب، والإريتري إيمانويل جيبرجزابير "عليك بهما .. عليك بسائقي الجمال".

واعتذر موستر لاحقا عن التعليقات.

واحتل آرنت المركز 19 في سباق ضد الساعة متأخرا بثلاث دقائق و45 ثانية عن السلوفيني بريموش روجليتش الفائز بالذهبية.