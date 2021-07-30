تسببت بوفاة مرضى.. أزمة أكسجين بالجزائر جراء ارتفاع الإصابات بكورونا

تشهد عديد ولايات الجزائر هذه الأيام أزمة حادة في أنابيب الأكسجين بالمستشفيات بالرغم من الإنتاج الكبير للوحدات وذلك بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وتسبب نفاد الأكسجين ليلة أمس بمستشفى سكيكدة شرقي العاصمة الجزائرية في وفاة مرضى قالت مديرية الصحة للولاية إنهم كانوا في حالة جد متدهورة وفقا لتحقيقات وتقارير طبية.

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ولم تكشف مديرية الصحة للولاية عن عدد المتوفين، مؤكدة أنهم كانوا مربوطين بمولد الأكسجين غير أن سعة وتدفق هذا الأخير لم تكن كافية لتغطية كل الاحتياجات بشكل كاف بسبب العدد الكبير للحالات الحرجة.

وأظهر مقطع فيديو حالة الذعر داخل أحد أقسام المستشفى بعد نفاد الأكسجين وصراخ مرافقي المرضى طلبا للأوكسجين.

استيراد 1600 لتر من الأكسجين

من جهته، كشف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان مساء الخميس، أن الجزائر ستقوم باستيراد 15 ألف مكثف أكسجين كإجراء استعجالي، وستصل 2250 مكثف أوكسيجين ما بين 3 و5 أغسطس القادم.

وأوضح الوزير الأول أنه وبتوجيهات من رئيس الجمهورية سيتم اقتناء 10 وحدات لإنتاج الأكسجين، وأيضا سيتم استيراد 1600 لتر من الأكسجين.

كما صرح الوزير الأول أنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات الاستعجالية لتوفير مادة الأكسجين، منها تنصيب خلية أزمة على مستوى الوزارة الأولى لتتبع الوضعية الوبائية.

كما صرح الوزبر الأول أنه سيتم استيراد 160 الف لتر من الأكسجين من أجل مواجهة جائحة كورونا وكذا لرفع الضغط الذي تعرفه مستشفيات الوطن من هذه المادة الحيوية. وأضاف الوزير الأول أن الجزائر اقتنت لحد الآن 9 ملايـيـن جرعة لقـاح ضد كورونا.

ومن جهة أخرى شدد الوزير الأول على ضرورة تجنب التهويل والانسياق وراء الأخبار الكاذبة بنشر أخبار عن المرضى والجائحة.

محطة توليد الأكسجين

إلى ذلك كشفت إذاعة سطيف عن ُقرب انتهاء الأشغال بمحطة توليد الأكسجين في بلدية أولاد صابر ولاية سطيف، ودخولها حيز الخدمة، للمساهمة في تعزيز جهود مجابهة فيروس كورونا.

وتعود المحطة لمجمع "هرادة" للحديد والصلب، الذي سخر القائمون عليه كل الإمكانات البشرية من عمال وتقنيين، للإسراع في وتيرة التركيب والتشغيل وبدء توزيع مادة الأكسجين لفائدة مستشفيات الولاية وحتى الولايات الأخرى.

يذكر أن وزارة الصحة، أعلنت الخميس، عن تسجيل 1537 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة. مسجلة تراجعا مقارنة بحصيلة اليوم الذي قبله، أين تم تسجيل 1927 إصابة.

وحسب الناطق الرسمي للجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، الدكتور جمال فورار، فقد ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 168668. فيما ارتفع ضحايا الفيروس بالبلاد إلى 4189، بعد تسجيل 28 وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة.

هذا وتماثل 807 مرضى للشفاء خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 113707 أشخاص، حسب ذات المصدر. فيما يتواجد 37 مريضا بمصلحة العناية المركزة. ودعت الوزارة المواطنين إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع. كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.