الرئيس التونسي: حرية التعبير مضمونة ولا مساس بالحريات إطلاقا

أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، الجمعة، أن حرية التعبير في تونس مضمونة ولا مساس بالحريات إطلاقا.

وقال سعيد في حديث بثته الرئاسة التونسية عبر فيسبوك إن "من سرق أموال الشعب التونسي لابد أن يعيدها للشعب"، مضيفا "من كانوا بمجلس النواب هم من عبثوا بمقدرات الدولة.. هناك مئات المليارات التي تم نبها من الشعب التونسي".

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وذكر سعيد أن "ما تم اللجوء إليه هو بناء على الدستور وليس خارجه"، مشيرا إلى وجود بعض الصعوبات في مناطق تونسية قصدها البعض "للإساءة لرئاسة الجمهورية".

وتابع: "من يتحدث عن خرق الدستور فهو كاذب لأني استشرت رئيس الحكومة المقال ورئيس المجلس النيابي"، مؤكدا أن "ما تم القيام به بعد صبر طويل في ظل الدستور ليس انقلابا".

وأكد الرئيس التونسي احترامه للإجراءات القضائية، موضحا أنه "لم يتم اعتقال أي شخص إلا من كان لديه قضايا أمام القضاء".

وانتقد سعيد تصريحات بعض القيادات قائلا: "ما يصدر من تصريحات اليوم من عدد من القيادات من أنهم سينزلون إلى الشارع مخالف للدستور".

وتوعد الرئيس التونسي: "لن أتركهم يضربون الدولة التونسية ويهددون المؤسسات. نتحمل المسؤولية أمام الشعب".

وفي وقت لاحق، ليل الجمعة، صدر أمر رئاسي بمنع كافة التظاهرات والتجمعات العائلية والخاصة والعامة بالفضاءات المفتوحة أو المغلقة.

وقضى أمر رئاسي آخر بتعديل فترة حظر التجوال للأشخاص والعربات لتُصبح من الساعة 10 مساء إلى الساعة 5 صباحا، ابتداء من الأول من أغسطس.

كما أمر الرئيس التونسي سعيّد، الجمعة، بإنهاء مهام كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمّد علي النفطي.