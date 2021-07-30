.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الغنوشي يعترف بأخطائه.. ويهدد بإثارة الشارع!

Rached Ghannouchi, leader of Tunisia's moderate Islamist Ennahda Party attends a news conference in Tunis, Tunisia September 27, 2019. REUTERS/Zoubeir Souissi
راشد الغنوشي
راشد الغنوشي

الغنوشي يعترف بأخطائه.. ويهدد بإثارة الشارع!

زعيم حركة "النهضة": لا شرعية لحكومة لا تمر بالبرلمان.. سأدعو الشارع للدفاع عن ديمقراطيته إذا لم يعد البرلمان

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

نشر في: آخر تحديث:

اعترف زعيم حركة "النهضة" راشد الغنوشي، الخميس، بارتكاب أخطاء خلال الأعوام الماضية في المجاليْن الاقتصادي والاجتماعي، مؤكّداً أنّ حزبه يتحمّل جزءاً من المسؤولية.

وأعرب عن أسفه لعدم وجود حوار مع رئيس الجمهورية ومساعديه بعد القرارات الأخيرة.

إلى جانب ذلك أكّد الغنوشي استعداده لتقديم أيّ تنازلات إذا كانت هناك عودة للديمقراطية، داعياً إلى "إجراء حوار وطني في البلاد".

الغنوشي أشار إلى أنّه في حال عدم عودة البرلمان وتكوين حكومة يتمّ التوافق عليها فإنّه سيدعو الشارع للدفاع عن ديمقراطيته، مشدّداً على أنّه "لا شرعية لحكومة لا تمرّ بالبرلمان".

قيس سعيد: لا مجال للتلاعب بهياكل الدولة وزعزعة استقرارها المغرب العربي تونس قيس سعيد: لا مجال للتلاعب بهياكل الدولة وزعزعة استقرارها
تونس.. دعوات للتحقيق بأموال الغنوشي المشبوهة وجهازه السري المغرب العربي تونس.. دعوات للتحقيق بأموال الغنوشي المشبوهة وجهازه السري

وبالتزامن مع فتح القضاء التونسي تحقيقاً بشأن الاشتباه في تلقي حزب النهضة أموالاً من الخارج خلال الحملة الانتخابية عام 2019، دعت هيئة الدفاع عن المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، الرئيس التونسي قيس سعيد، إلى فتح تحقيقات ضد كل من الجهاز السري لحركة النهضة المتورط في الاغتيالات السياسية، ورئيسها راشد الغنوشي وأمواله المشبوهة، بعدما أصبح مسؤولا عن النيابة العمومية.

وقالت الهيئة في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء، إنها تساند قرارات الرئيس قيس سعيد، وتعتبر أن ترؤسه للنيابة العمومية "قرار قانوني"، وطلبت منه النظر في الشكايات حول الجهاز السري لحركة النهضة وآلاف قضايا الإرهاب الموجودة على الرفوف التي لم تر النور، وتم تعطيلها بعد سيطرة الحركة على جهاز القضاء.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تغني لنازحين بلا مأوى وأيتام بلا حضن.. صوت يمني قادم من تحت ركام الحرب تغني لنازحين بلا مأوى وأيتام بلا حضن.. صوت يمني قادم من تحت ركام الحرب
شاهد بلبلة استقبلوا بها النجم الكروي رونالدينيو في بيروت شاهد بلبلة استقبلوا بها النجم الكروي رونالدينيو في بيروت
الأكثر قراءة
كيف تعرف أن هاتفك مخترق؟ إليك 4 إشارات! كيف تعرف أن هاتفك مخترق؟ إليك 4 إشارات!
خلال فصل الصيف.. تخلص من الكرش في 3 أسابيع فقط خلال فصل الصيف.. تخلص من الكرش في 3 أسابيع فقط
من هو الشاب المصري الذي هنأه حاكم دبي؟ من هو الشاب المصري الذي هنأه حاكم دبي؟
لدغته كوبرا قاتلة.. سوبرمان مصري يصارع الموت بعد عرض مثير لدغته كوبرا قاتلة.. سوبرمان مصري يصارع الموت بعد عرض مثير
أولمبياد طوكيو: إنهاء مهمة مسؤول ألماني بعد تعليق عنصري ضد جزائري أولمبياد طوكيو: إنهاء مهمة مسؤول ألماني بعد تعليق عنصري ضد جزائري
مصر.. قتيل و4 جرحى بمعركة بين عائلتين وانتشار لقوات الأمن مصر.. قتيل و4 جرحى بمعركة بين عائلتين وانتشار لقوات الأمن
قبل أن تذهب
عرض أردوغان لترميم العلاقات مع واشنطن
عرض أردوغان لترميم العلاقات مع واشنطن
اكتشف المزيد