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قيس سعيد: لا مجال للتلاعب بهياكل الدولة وزعزعة استقرارها

Tunisian President Kais Saied gives a speech at the new government's swearing-in ceremony at the Carthage Palace outside the capital Tunis, on February 27, 2020. (AFP)
الرئيس التونسي قيس سعيّد
تونس

قيس سعيد: لا مجال للتلاعب بهياكل الدولة وزعزعة استقرارها

تعيينه يأتي احتراماً لأحكام الدستور وفق الفصل الثمانين.. رضا غرسلاوي يؤدي اليمين أمام الرئيس التونسي كوزير للداخلية

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دبي - قناة العربية

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أدّى رضا غرسلاوي اليمين الدستورية كوزير للداخلية في تونس، عقب تعيينه من قبل الرئيس قيس سعيّد.

وقال الرئيس التونسي قيس سعيّد، لوزير الداخلية الجديد أثناء تأديته اليمين الدستوري، إن تعيينه يأتي احتراماً لأحكام الدستور وفق الفصل الثمانين.

الرئيس التونسي اتهم أطرافاً لم يسمّها بمحاولة تحريك الخيوط من وراء الستار، مؤكداً أن تونس دولة مؤسسات تعمل لخدمة مواطنيها.

وأكد الرئيس التونسي أنه لا مجال للتلاعب بهياكل الدولة أو محاولة تفجيرها، وإشعال فتيل الحرب فيها.

رضا غرسلاوي
رضا غرسلاوي

من جهته، قال الاتحاد العام التونسي للشغل إنه يعكف على إعداد خارطة طريق سيُقدّمها لرئيس الجمهورية قيس سعيّد لإخراج البلاد من الأزمة السياسية الراهنة، وقال مسؤولون نقابيون إن اتحاد الشغل استعان بخبراء في القانون الاقتصادي والسياسي والدستوري لإيجاد سبيل للخروج من الأزمة يمكن طرْحُه على الرئيس.

اتحاد الشغل
اتحاد الشغل

هذا وكان الرئيس قيس سعيّد أجرى مؤخرا محادثات مع اتحاد الشغل أي منذ بداية الأزمة.

من جهتها، أفادت شيراز الشابي نائبة رئيس كتلة "قلب تونس"، أحد أكبر الأحزاب السياسية في البلاد، بأن الحزب تَسرّع في ردة الفعل الأولى حول قرارات الرئيس قيس سعيّد.

وقالت إن الحزب تراجع عن ردة فعله تجاه قرارات الرئيس، وأوضحت أن كتلة "قلب تونس" تدعو دائماً إلى التهدئة، ومن حقّ وواجب الرئيس التدخل لوضع حدٍ للأزمة السياسية والاقتصادية، مؤكدة بأنه لا يمكن إنكار فشل حكومة هشام المشيشي المقال من عمله.

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ومن جانبه، حمّل حزب "التيار الديمقراطي" التونسي، المنظومة المهيمنة وعلى رأسها حركة "النهضة"، المسؤولية الكاملة في ما آلت إليه الأوضاع من تدهور في البلاد.

الحزب أعرب عن تفهمه للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد، في ظل الأوضاع المتردية التي تمر بها تونس، مؤكداً ضرورة مرافقة هذه الإجراءات بضمانات دستورية تهدف إلى حماية الحقوق والحريات، لا سيما فيما يتعلق بمبدأ الفصل بين السلطات واستقلاليتها.

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