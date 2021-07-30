.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

ليبيا.. اندلاع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الميليشيات في طرابلس

من اشتباكات اليوم
من اشتباكات اليوم
الأزمة الليبية

ليبيا.. اندلاع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الميليشيات في طرابلس

تحدث ناشطون عن سقوط قذائف هاون على الأحياء السكنية

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت – منية غانمي

نشر في: آخر تحديث:

اندلعت اشتباكات مسلّحة عنيفة، اليوم الجمعة، بين ميليشيات محمد البحرون الملقب بـ"الفار" تابعة لمدينة الزاوية وميليشيا يرأسها معمر الضاوي تابعة لمدينة ورشفانة، بمنطقة الماية غرب العاصمة الليبية طرابلس.

واستخدمت في هذه الاشتباكات التي لا تزال مستمرة حتى الآن، كل أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، كما تحدث ناشطون عن سقوط قذائف هاون على الأحياء السكنية، حيث أظهرت صور جرى تداولها على منصات التواصل الاجتماعي تصاعد أعمدة الدخان جراء سقوط القذائف.

الاتحاد الأوروبي يحذر من نفوذ تركيا على طرق الهجرة بليبيا العرب والعالم التدخل التركي الاتحاد الأوروبي يحذر من نفوذ تركيا على طرق الهجرة بليبيا

وتلتزم السلطات الحالية منذ استلام مهامها في شهر مارس الماضي، الصمت إزاء الاشتباكات المتكررة التي تندلع بين الحين والآخر، بين الميليشيا المسلحة في مدن الغرب الليبي.

وتعدّ معضلة الميليشيا المسلحة التي تتحكم في العاصمة طرابلس وترتبط بعلاقات متوترة ومصالح متعارضة وانتماءات متناقضة، واحدة من أبرز العقبات التي تواجه السلطة التنفيذية الجديدة التي وعدت الليبيين بالسلام والوحدة والاستقرار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الصحة العالمية: متحور دلتا لن يكون الأخير! ولكن.. الصحة العالمية: متحور دلتا لن يكون الأخير! ولكن..
بعد أزمة مدوية مع حلا شيحة.. تامر حسني يعلن تحقيق أعلى إيرادات بتاريخ السينما بعد أزمة مدوية مع حلا شيحة.. تامر حسني يعلن تحقيق أعلى إيرادات بتاريخ السينما
الأكثر قراءة
كيف تعرف أن هاتفك مخترق؟ إليك 4 إشارات! كيف تعرف أن هاتفك مخترق؟ إليك 4 إشارات!
خلال فصل الصيف.. تخلص من الكرش في 3 أسابيع فقط خلال فصل الصيف.. تخلص من الكرش في 3 أسابيع فقط
من هو الشاب المصري الذي هنأه حاكم دبي؟ من هو الشاب المصري الذي هنأه حاكم دبي؟
لدغته كوبرا قاتلة.. سوبرمان مصري يصارع الموت بعد عرض مثير لدغته كوبرا قاتلة.. سوبرمان مصري يصارع الموت بعد عرض مثير
أهلي جدة يعلن تعاقده مع لاعب ليدز أهلي جدة يعلن تعاقده مع لاعب ليدز
هذه شروط السفر إلى الكويت مطلع أغسطس هذه شروط السفر إلى الكويت مطلع أغسطس
قبل أن تذهب
عرض أردوغان لترميم العلاقات مع واشنطن
عرض أردوغان لترميم العلاقات مع واشنطن
اكتشف المزيد