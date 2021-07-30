ليبيا.. اندلاع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الميليشيات في طرابلس

اندلعت اشتباكات مسلّحة عنيفة، اليوم الجمعة، بين ميليشيات محمد البحرون الملقب بـ"الفار" تابعة لمدينة الزاوية وميليشيا يرأسها معمر الضاوي تابعة لمدينة ورشفانة، بمنطقة الماية غرب العاصمة الليبية طرابلس.

واستخدمت في هذه الاشتباكات التي لا تزال مستمرة حتى الآن، كل أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، كما تحدث ناشطون عن سقوط قذائف هاون على الأحياء السكنية، حيث أظهرت صور جرى تداولها على منصات التواصل الاجتماعي تصاعد أعمدة الدخان جراء سقوط القذائف.

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وتلتزم السلطات الحالية منذ استلام مهامها في شهر مارس الماضي، الصمت إزاء الاشتباكات المتكررة التي تندلع بين الحين والآخر، بين الميليشيا المسلحة في مدن الغرب الليبي.

وتعدّ معضلة الميليشيا المسلحة التي تتحكم في العاصمة طرابلس وترتبط بعلاقات متوترة ومصالح متعارضة وانتماءات متناقضة، واحدة من أبرز العقبات التي تواجه السلطة التنفيذية الجديدة التي وعدت الليبيين بالسلام والوحدة والاستقرار.