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مصادر صحفية: لقاء مرتقب بين الدبيبة وحفتر بوساطة مصرية

خليفة حفتر و عبدالحميد الدبيبة
خليفة حفتر وعبدالحميد الدبيبة
الأزمة الليبية

مصادر صحفية: لقاء مرتقب بين الدبيبة وحفتر بوساطة مصرية

اللقاء بين الطرفين سيتم في مدينة بنغازي شرق ليبيا خلال الأيام القليلة المقبلة

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

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كشفت وسائل إعلام مصرية، نقلا عن مصادر خاصة، أن لقاء مرتقباً سيجمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة، مع القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، بوساطة مصرية.

المصادر أضافت أن الوساطة التي نجحت مؤخرا في التوصل إلى تفاهمات بين الدبيبة وحفتر، اتفقت أن يكون اللقاء بين الطرفين في مدينة بنغازي شرق ليبيا، خلال الأيام القليلة المقبلة.

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كما أضافت أن هذا اللقاء سيتبعه اجتماع وزاري موسع.

ومن المتوقع أن يضخ الدبيبة مبلغ مليار دينار ليبي، وفق الاتفاق، لتمكين حفتر من تسديد متأخرات خاصة بقواته.

يأتي ذلك، بحسب المصادر، مقابل تمرير الميزانية الجديدة من مجلس النواب، وتمكين الحكومة من بسط سيطرتها على مناطق الشرق تمهيدا لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي

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