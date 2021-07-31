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الخارجية التونسية: قرارات الرئيس تهدف لاستقرار الدولة

A handout picture provided by the Tunisian Presidency Facebook Page on July 26, 2021 shows Tunisian President Kais Saied gesturing as he enters a vehicle in Tunis's central Habib Bourguiba Avenue, after he ousted the prime minister and ordered parliament closed for 30 days. (AFP)
الرئيس قيس سعيّد يحيي مؤيديه
تونس

الخارجية التونسية: قرارات الرئيس تهدف لاستقرار الدولة

بأمر الرئيس قيس سعيّد، تعديل فترة حظر التجول لتصبح من 10 مساءً وحتى 5 صباحا

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دبي - قناة العربية

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قال وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، في بيان الجمعة، إن قرارات الرئيس قيس سعيّد تستند إلى أحكام الدستور وتأتي في إطار الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة.

وأضاف أن بلاده ماضيةٌ في مسارها السياسي الديمقراطي والالتزام بحماية الحقوق والحريات.

كما شدد وزير خارجية تونس، على أن التدابير الأخيرة تندرج في إطار تنظيم مؤقت للسلطة إلى حين زوال الخطر الذي يهدد الدولة.

الرئيس التونسي قيس سعيّد أكد أنه استشار رئيس الحكومة التونسية ورئيس البرلمان قبل اتخاذه قرار إقالة رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان، وقال إن من يتحدث عن خرق الدستور كاذب، مضيفاً أنه لن يمارس الديكتاتورية في هذا السن، على حد تعبيره.

مؤيدون لقرارات الرئيس التونسي
مؤيدون لقرارات الرئيس التونسي

الرئيس التونسي قيس سعيّد وصف أطرافا داخل البرلمان باللصوص الذين يعبثون بمقدرات البلاد وحقوق الشعب التونسي.

وطالب الرئيس التونسي كافة الأطراف التي قال إنها سرقت الشعب التونسي بإعادة الأموال للتونسيين، كما اعتبر تهديدات حركة النهضة بالنزول إلى الشارع بأنها مخالفة للدستور.

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وفي شأن آخر، أصدر الرئيس قيس سعيّد أمرا رئاسيا، يقضي بتعديل فترة حظر التجول، لتصبح من العاشرة مساء وحتى الخامسة صباحا، ابتداء من الأول من أغسطس.

كما يمنع حظر التجول كافة التظاهرات والتجمعات العائلية والخاصة والعامة بالأماكن المفتوحة والمغلقة.

وأَلزم الأمر الرئاسي المطاعم والمقاهي برفع مقاعدها، ومنع تقديم خدماتها ابتداء من السابعة مساء.

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