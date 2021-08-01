الرئاسي الليبي يعتزم إجراء تغييرات جذرية في المناصب العليا

أفادت مصادر مقربة من المجلس الرئاسي الليبي، أن رئيس المجلس محمد المنفي يعتزم إجراء تغييرات جذرية في عدد من المناصب العليا بالدولة.

وقالت لـ"العربية/الحدث"، الأحد، إنه سيقوم بتغيير عدد من السفراء بالخارج ممن تجاوزت مدة عملهم المدة القانونية.

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كما سيطالب المنفي، رئيس الحكومة بوضع حل لأزمة الكهرباء المستمرة أو إقالة وتغيير مجلس إدارة الشركة، كذلك سيطالب بضرورة العمل على إجراء الإصلاحات المطلوبة والضرورية بكافة المناطق الليبية.

وكان المجلس الرئاسي الليبي، قد أكد قبل يومين، أن فتح الطريق الساحلي سيساعد على إجراء الانتخابات المقبلة، وسيكون له "أثر إيجابي على وحدة التراب الليبي وتماسك النسيج الاجتماعي".

وأعلنت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5، الجمعة، إعادة فتح الطريق الساحلي بين شرق ليبيا وغربها بشكل فوري، وذلك بعد أكثر من عامين على إغلاقه.

وأشارت إلى البدء في الإجراءات التحضيرية "لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من كافة التراب الليبي"، كما دعت "كافة الدول لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بإخراج المرتزقة ومخرجات مؤتمري برلين 1 و2".

بدورها، رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بفتح الطريق الساحلي واعتبرته "إنجازا تاريخيا".