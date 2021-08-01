.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الرئاسي الليبي يعتزم إجراء تغييرات جذرية في المناصب العليا

محمد المنفي (أرشيفية- فرانس برس)
رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي

الرئاسي الليبي يعتزم إجراء تغييرات جذرية في المناصب العليا

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أفادت مصادر مقربة من المجلس الرئاسي الليبي، أن رئيس المجلس محمد المنفي يعتزم إجراء تغييرات جذرية في عدد من المناصب العليا بالدولة.

وقالت لـ"العربية/الحدث"، الأحد، إنه سيقوم بتغيير عدد من السفراء بالخارج ممن تجاوزت مدة عملهم المدة القانونية.

غوتيريش: إعادة فتح الطريق الساحلي بليبيا تطور مهم المغرب العربي غوتيريش: إعادة فتح الطريق الساحلي بليبيا تطور مهم

كما سيطالب المنفي، رئيس الحكومة بوضع حل لأزمة الكهرباء المستمرة أو إقالة وتغيير مجلس إدارة الشركة، كذلك سيطالب بضرورة العمل على إجراء الإصلاحات المطلوبة والضرورية بكافة المناطق الليبية.

وكان المجلس الرئاسي الليبي، قد أكد قبل يومين، أن فتح الطريق الساحلي سيساعد على إجراء الانتخابات المقبلة، وسيكون له "أثر إيجابي على وحدة التراب الليبي وتماسك النسيج الاجتماعي".

وأعلنت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5، الجمعة، إعادة فتح الطريق الساحلي بين شرق ليبيا وغربها بشكل فوري، وذلك بعد أكثر من عامين على إغلاقه.

وأشارت إلى البدء في الإجراءات التحضيرية "لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من كافة التراب الليبي"، كما دعت "كافة الدول لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بإخراج المرتزقة ومخرجات مؤتمري برلين 1 و2".

بدورها، رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بفتح الطريق الساحلي واعتبرته "إنجازا تاريخيا".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
عمره 1.8 مليون عام.. هذه مواصفات أول كلب صيد في أوروبا عمره 1.8 مليون عام.. هذه مواصفات أول كلب صيد في أوروبا
إذا كنت فاقداً للبصر ..هكذا يبدو تصفح إنستغرام! إذا كنت فاقداً للبصر ..هكذا يبدو تصفح إنستغرام!
الأكثر قراءة
طفل الخبز.. فيديو يثير الجدل بمواقع التواصل في مصر طفل الخبز.. فيديو يثير الجدل بمواقع التواصل في مصر
أفضل 10 أغذية لتحسين صحة الرئتين أفضل 10 أغذية لتحسين صحة الرئتين
الصحة العالمية: متحور دلتا الصحة العالمية: متحور دلتا "تحذير" وهذا هو "الحل السحري الوحيد" لمكافحته
يخفض الوزن ويعزز الهضم.. إذا عرفت فوائده ستضمه لعشائك يومياً يخفض الوزن ويعزز الهضم.. إذا عرفت فوائده ستضمه لعشائك يومياً
إثيوبيا: أكملنا الملء الثاني لسد النهضة بـ13.5 مليار.. وخبراء يردّون بمفاجأة! إثيوبيا: أكملنا الملء الثاني لسد النهضة بـ13.5 مليار.. وخبراء يردّون بمفاجأة!
وفاة الفنانة الكويتية انتصار الشراح وفاة الفنانة الكويتية انتصار الشراح
قبل أن تذهب
القضاء التونسي يتحرك ضد شخصيات بارزة بحركة النهضة
القضاء التونسي يتحرك ضد شخصيات بارزة بحركة النهضة
اكتشف المزيد