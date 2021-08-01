.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الكويت: واثقون بقدرة قيادة تونس على تجاوز الظروف الحالية

الكويت: واثقون بقدرة قيادة تونس على تجاوز الظروف الحالية

الكويت عبرت في بيان عن احترامها لسيادة تونس

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكدت وزارة الخارجية الكويتية، أنها تتابع الأوضاع التي تشهدها تونس، معبرة عن احترامها لسيادة تونس وثقتها في قدرة القيادة على تجاوز هذه الظروف الاستثنائية والعبور بالبلاد بما يحقق آمال وتطلعات شعبها بالأمن والاستقرار والازدهار.

ودعت الوزارة في بيان مساء الأحد، المجتمع الدولي إلى دعم الجمهورية التونسية ومساندتها في مواجهة تحدياتها وبشكل خاص الصحية منها، وفق وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

قيس سعيّد: هناك من يتربص لضرب تونس.. والدولة ليست غنيمة المغرب العربي قيس سعيّد: هناك من يتربص لضرب تونس.. والدولة ليست غنيمة

تجميد أعمال البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة

يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد كان أعلن الأسبوع الماضي، تجميد أعمال البرلمان لمدة شهر وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتوليه بنفسه السلطة التنفيذية.

كما أعفى كلاً من وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، ووزيرة العدل بالنيابة، ووزيرة الوظيفة العمومية والناطقة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان من مهامها.

إلى ذلك أنهى مهام عدد من المسؤولين في مناصب عليا بالحكومة. وقرر إعفاء الكاتب العام للحكومة، ومدير ديوان رئاسة الحكومة، والمستشارين لدى رئيس الحكومة، ووكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري، ورئيس الهيئة العامة لقتلى وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، وعدد من المكلفين بمأمورية بديوان رئيس الحكومة من مهامهم.

قيس سعيّد (أرشيفية من فرانس برس)
قيس سعيّد (أرشيفية من فرانس برس)

تطبيق للدستور.. وليس انقلاباً

وكان سعيّد قد أوضح أن القرارات التي اتخذها كانت تطبيقاً للدستور وليست انقلاباً عليه، مشدداً على أنه ليس انقلابياً. ودعا كل من يعتبر أن الأمر انقلاب إلى مراجعة دروسه في القانون، في إشارة إلى زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي وقياداتها. وأكد أنه لم يخرج عن الدستور واستند في قراراته إلى الفصل 80، الذي يتيح له اتخاذ تدابير في صورة وجود خطر داهم يهدد الدولة.

راشد الغنوشي (أرشيفية من فرانس برس)
راشد الغنوشي (أرشيفية من فرانس برس)

كما أضاف أن الخطر أصبح واقعاً في تونس، بعد أن أصبحت مرتعاً للصوص يحتمون بنصوص قانونية وضعوها على مقاسهم لاقتسام السلطة ويتعاملون مع الدولة ومقدراتها وكأنها ملك لهم، مشدداً على أنه لا مجال لاستمرار الدولة على هذا الشكل.

خلافات من شهور

يشار إلى أن تحرك سعيّد جاء بعد خلافات منذ شهور مع المشيشي، وبرلمان منقسم على نفسه بينما تعاني تونس أزمة اقتصادية ازدادت حدة بفعل واحدة من أسوأ حالات تفشي جائحة كوفيد-19 في إفريقيا.

هشام المشيشي (أرشيفية من فرانس برس)
هشام المشيشي (أرشيفية من فرانس برس)

وخرج كثير من التونسيين إلى الشوارع دعماً لقرارات سعيّد، وذلك بعدما استاؤوا من حالة الشلل السياسي التي تعاني منها البلاد وضعف الاقتصاد وتأزم الوضع الصحي في البلاد، حيث تسجل نسبة وفيات من بين الأعلى في العالم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بمشاركة شقيقه الراحل.. رامي صبري يطرح بمشاركة شقيقه الراحل.. رامي صبري يطرح "أغنية" جديدة
عمره 1.8 مليون عام.. هذه مواصفات أول كلب صيد في أوروبا عمره 1.8 مليون عام.. هذه مواصفات أول كلب صيد في أوروبا
الأكثر قراءة
طفل الخبز.. فيديو يثير الجدل بمواقع التواصل في مصر طفل الخبز.. فيديو يثير الجدل بمواقع التواصل في مصر
أفضل 10 أغذية لتحسين صحة الرئتين أفضل 10 أغذية لتحسين صحة الرئتين
الصحة العالمية: متحور دلتا الصحة العالمية: متحور دلتا "تحذير" وهذا هو "الحل السحري الوحيد" لمكافحته
يخفض الوزن ويعزز الهضم.. إذا عرفت فوائده ستضمه لعشائك يومياً يخفض الوزن ويعزز الهضم.. إذا عرفت فوائده ستضمه لعشائك يومياً
إثيوبيا: أكملنا الملء الثاني لسد النهضة بـ13.5 مليار.. وخبراء يردّون بمفاجأة! إثيوبيا: أكملنا الملء الثاني لسد النهضة بـ13.5 مليار.. وخبراء يردّون بمفاجأة!
السيسي يصادق على قانون فصل الإخوان من وظائفهم السيسي يصادق على قانون فصل الإخوان من وظائفهم
قبل أن تذهب
القضاء التونسي يتحرك ضد شخصيات بارزة بحركة النهضة
القضاء التونسي يتحرك ضد شخصيات بارزة بحركة النهضة
اكتشف المزيد