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سعيّد: لن أتسامح مع من ينهب قوت التونسيين

قيس سعيّد (أرشيفية من فرانس برس)

سعيّد: لن أتسامح مع من ينهب قوت التونسيين

الرئيس التونسي: عاهدت الشعب على العمل لصالحه

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دبي - العربية.نت

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شدد الرئيس التونسي قيس سعيّد على أنه "باق على العهد" حتى تتحقق مطالب الشعب.

وجدد سعيّد التأكيد، خلال لقائه الناشطة بالمجتمع المدني زكية لطرش الاثنين، على محاسبة كل من استولى على أموال الشعب، موضحاً أنه لن يتسامح مع من ينهب قوت التونسيين.

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كما أضاف أنه يجب إعادة الأموال المنهوبة للشعب التونسي، قائلاً: "عاهدت الشعب التونسي على العمل لصالحه".

إلى ذلك اتهم بعض المسؤولين بعدم القيام بواجباتهم.

4.8 مليار دولار

يذكر أن الرئيس التونسي كان أعلن الأربعاء الفائت أن 460 شخصاً نهبوا 13500 مليار دينار (4.8 مليار دولار) من أموال البلاد بناء على تقرير للجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد.

وعرض قيس سعيّد صلحاً جزائياً وتسوية قانونية مع كل المتورطين في نهب المال العام، مقابل إعادة الأموال المنهوبة للشعب. وأوضح أنه سيصدر نصاً قانونياً ينظم الإجراءات التي تسمح باسترجاع الأموال المنهوبة.

كما دعا كل المتورطين إلى الانخراط في هذا الصلح عوضاً عن الملاحقة القانونية والقضائية والدخول إلى السجن، مؤكداً أنه لا يريد التنكيل بأي كان أو المس برجال الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة الذين يدفعون الضرائب، لافتاً إلى أن هدفه إعادة الأموال المنهوبة للشعب.

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