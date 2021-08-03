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تونس تتلقى 6 ملايين جرعة من لقاح كورونا

من مركز تطعيم في تونس يوم 1 أغسطس 2021 (رويترز)

تونس تتلقى 6 ملايين جرعة من لقاح كورونا

الرئيس قال إنه سيتم تسريع معدل التطعيمات في البلاد

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دبي - العربية.نت

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أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد الاثنين أن بلاده تلقت 6 ملايين جرعة من لقاح كورونا على هيئة منح من دول صديقة، في الوقت الذي تواجه فيه تونس صعوبات لوقف الانتشار السريع للفيروس.

وقال سعيّد إنه سيتم تسريع معدل التطعيمات في تونس، وفق رويترز.

يشار إلى أن عدد الوفيات الناجمة عن الجائحة تجاوز 20 ألفاً في تونس.

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قرارات رئاسية

تأتي هذه التطورات بعد أن أعلن سعيّد الأسبوع الفائت تجميد أعمال البرلمان لمدة شهر وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتوليه بنفسه السلطة التنفيذية. وأعفى 4 وزراء من مناصبهم، وأنهى مهام عدداً من المسؤولين في مناصب عليا بالحكومة.

كما أنشأ غرفة عمليات لإدارة جائحة كورونا بقيادة المدير العام للصحة العسكرية.

خلافات من أشهر

يذكر أن تحرك سعيّد جاء بعد خلافات منذ شهور مع المشيشي، وبرلمان منقسم على نفسه بينما تعاني تونس أزمة اقتصادية ازدادت حدة بفعل واحدة من أسوأ حالات تفشي جائحة كوفيد-19 في أفريقيا.

وخرج كثير من التونسيين إلى الشوارع دعماً لقرارات سعيّد، وذلك بعدما استاؤوا من حالة الشلل السياسي التي تعاني منها البلاد وضعف الاقتصاد و تأزم الوضع الصحي في البلاد حيث تسجل نسبة وفيات من بين الأعلى في العالم.

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