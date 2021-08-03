صحفية أميركية أجرت مقابلة مع قيس سعيّد: الناس بتونس سعداء جدا

روت الصحفية فيفيان لي، من صحيفة "نيويورك تايمز" New York Times مشاهداتها أثناء زيارتها لتونس ولقاء الرئيس التونسي قيس سعيّد، وعبرت عن تفاجأئها بفرحة الشارع بالإجراءات التي قام بها الرئيس مؤخرا وعدم وجود أناس يحتجون على هذه الإجراءات، وقالت في تقريرها في شوارع تونس لم أجد رغبة تذكر للاحتجاج. ولم يكن هناك شعور بالخوف على مصير الديمقراطية التونسية.

وتابعت: استمرت تونس بهدوء.. المتسوقون في الشوارع، حمامات الشمس على الشواطئ تعمل، فقط بعض أجهزة راديو سيارات الأجرة تم ضبطها على الأخبار.

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وأكدت بالقول: بدا الناس راضين عن الانتظار ليروا ما سيفعله الرجل الذي عهدوا إليه ببلدهم لإصلاحها.

وأضافت: كان هناك تساؤلا عما إذا كانت الديمقراطية بالطريقة التي يراها الغرب هي ما أراده الكثير منهم في المقام الأول أو لمجرد العيش بشكل أفضل بكرامة وحريات أكثر؟

وأوضحت: كان من المفترض أن تكون تونس آخر أمل عظيم للربيع العربي. لكن عقدًا من البطالة المستعصية والفقر المتزايد، والفساد المنتشر، والمأزق السياسي والآن الوباء - قضى على الثقة في الحكومة. وفي الشهر الماضي، تدفق التونسيون مرة أخرى إلى الشوارع للمطالبة بالتغيير، مما أعطى الرئيس سعيّد دفعة لاتخاذ إجراءاته.

وتابعت: لقد قضيت عدة أيام في العاصمة عندما تلقيت فجأة مكالمة مع اثنين من الصحافيين الآخرين العاملين في صحيفة "نيويورك تايمز" لمقابلة الرئيس. وأضافت أن الرئيس أستاذ سابق في القانون، وكان صوته مدويًا للغاية وخطابه لا تشوبه شائبة لدرجة أنني كنت أتخيله على الفور في قاعة محاضراته القديمة.

وأوضحت بالقول: كنت قد سافرت في أسرع وقت ممكن إلى تونس العاصمة من القاهرة حيث أقيم، بعد أن أعلن الرئيس عن إجراءاته والسيطرة على السلطة على التلفزيون ليلة الأحد الماضي.

وقالت: كنت أتوقع الهبوط وسط اضطرابات حاشدة. لكن بحلول ذلك الوقت، كان من الصعب تنظيم المظاهرات لكن بدا فقط أن القليل منهم يميلون إلى الاحتجاج. وبدا كل تونسي تحدثت معه تقريبًا سعيدًا، إن لم يكن سعيدًا تمامًا بما فعله الرئيس سعيد، وهو دليل على مدى ضجرهم.

وسألني شاب تونسي: "ماذا فعلت الديمقراطية لنا؟"

لقد كان صندوق الاقتراع هو الذي أوصل سعيّد إلى السلطة في عام 2019. وبدا أنه شعبوي غير محتمل، لكنه كان دخيلاً على النخبة السياسية المحتقرة. لقد عاش في نفس الحي الفقير لسنوات، وتناول قهوته في نفس المقاهي القديمة مثل جيرانه. لقد انتخب بأغلبية ساحقة.

واختتمت بالقول: طوال الأسبوع حاولنا تحليل تحركات سعيّد من أجل التنبؤ بمستقبل تونس. لكنه كان أكثر عزمًا على القول بأن أفعاله ليلة الأحد الماضي كانت دستورية. وقال إن كل ذلك تم وفقاً للمادة 80 من دستور تونس 2014 الذي يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات استثنائية في حالات "الخطر الوشيك" على البلاد.