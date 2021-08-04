.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

تونس.. حركة النهضة تجتمع اليوم وسط تصاعد الانتقادات لقيادتها

Parliament Speaker Rached Ghannouchi, head of the moderate Islamist Ennahda, waves to supporters during a rally in opposition to President Kais Saied, in Tunis, Tunisia February 27, 2021. REUTERS/Zoubeir Souissi
رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي
راشد الغنوشي

تونس.. حركة النهضة تجتمع اليوم وسط تصاعد الانتقادات لقيادتها

دعا شباب النهضة في لائحة داخلية بعنوان "تصحيح المسار"، الغنوشي إلى تحمل مسؤولية التقصير في تحقيق مطالب الشعب

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

نشر في: آخر تحديث:

تعقد حركة النهضة، اليوم الأربعاء، اجتماعا لمجلس الشورى، لتحديد موقفها من القرارات التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيّد في 25 يوليو الماضي.

وكان رئيس الحركة راشد الغنوشي قرر تأجيل اجتماع الشورى الذي كان سيعقد نهاية الأسبوع الماضي، وذلك على خلفية تصاعد الانتقادات ضده وتحميله مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع بالبلاد.

من مظاهرات أمام البرلمان التونسي.. وشاب يحمل لافتة كتب عليها الغنوشي قاتل الحرية
من مظاهرات أمام البرلمان التونسي.. وشاب يحمل لافتة كتب عليها الغنوشي قاتل الحرية

ودعا شباب النهضة في لائحة داخلية بعنوان "تصحيح المسار"، الغنوشي إلى تحمل مسؤولية التقصير في تحقيق مطالب الشعب.

من جهته، قال الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان، إن التدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية، جاءت استجابة للمطالب الشعبية.

تونس.. البنك المركزي يبقي على سعر الفائدة عند 6.25% أسواق المال اقتصاد تونس تونس.. البنك المركزي يبقي على سعر الفائدة عند 6.25%
شكري يؤكد لسعيد دعم مصر لإجراءاته حفاظاً على استقرار تونس مصر شكري يؤكد لسعيد دعم مصر لإجراءاته حفاظاً على استقرار تونس

وشدد البيان على أهمية استقلالية القرار الوطني، والإيمان بقدرة التونسيين على حل مشاكلهم بعيدا عن التبعية والاصطفاف.

كما عبر البيان عن رفض الاتحاد لتدخل بعض الدول في الشأن الداخلي التونسي بمنطق الوصاية، فضلا عن رفض لجوء قيادات من حركة النهضة إلى الاستقواء بجهات أجنبية، وتحريضها ضد البلاد.

هذا بالإضافة إلى إدانة تهديدات رئيس حركة النهضة بالعنف الداخلي، مما يشكل خطرا على مصالح تونس، بحسب بيان الاتحاد التونسي للشغل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد الفرق بين رئتي مصابيّن بكورونا.. أحدهما تلقى اللقاح والآخر لا شاهد الفرق بين رئتي مصابيّن بكورونا.. أحدهما تلقى اللقاح والآخر لا
عام على انفجار مرفأ بيروت.. أهالي ضحايا: عام على انفجار مرفأ بيروت.. أهالي ضحايا: "الله لا يسامحهم"
الأكثر قراءة
يلتهم أطرافه بأسنانه.. شاهد طفلاً مصرياً مصاباً بمرض نادر يلتهم أطرافه بأسنانه.. شاهد طفلاً مصرياً مصاباً بمرض نادر
هيئة مراقبة بريطانية ترجح خطف سفينة قبالة الإمارات.. وإيران تنفي هيئة مراقبة بريطانية ترجح خطف سفينة قبالة الإمارات.. وإيران تنفي
ابدأ بتناولها من اليوم.. 5 أطعمة تؤخر علامات الشيخوخة ابدأ بتناولها من اليوم.. 5 أطعمة تؤخر علامات الشيخوخة
انتحار 4 رجال أمن ممن تعاملوا مع هجوم الكونغرس انتحار 4 رجال أمن ممن تعاملوا مع هجوم الكونغرس
"بكير يا بنتي".. طفلة الـ7 سنوات تفجع لبنان برصاص طائش
راغب علامة: توقعت انهيار لبنان.. لكن لم أتوقع تواطؤ هؤلاء راغب علامة: توقعت انهيار لبنان.. لكن لم أتوقع تواطؤ هؤلاء
قبل أن تذهب
تركيا تجفف الفرات لتولد الكهرباء وتترك شعوب العراق وسوريا عطشى
تركيا تجفف الفرات لتولد الكهرباء وتترك شعوب العراق وسوريا عطشى
اكتشف المزيد