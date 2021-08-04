تونس.. حركة النهضة تجتمع اليوم وسط تصاعد الانتقادات لقيادتها

تعقد حركة النهضة، اليوم الأربعاء، اجتماعا لمجلس الشورى، لتحديد موقفها من القرارات التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيّد في 25 يوليو الماضي.

وكان رئيس الحركة راشد الغنوشي قرر تأجيل اجتماع الشورى الذي كان سيعقد نهاية الأسبوع الماضي، وذلك على خلفية تصاعد الانتقادات ضده وتحميله مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع بالبلاد.

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ودعا شباب النهضة في لائحة داخلية بعنوان "تصحيح المسار"، الغنوشي إلى تحمل مسؤولية التقصير في تحقيق مطالب الشعب.

من جهته، قال الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان، إن التدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية، جاءت استجابة للمطالب الشعبية.

وشدد البيان على أهمية استقلالية القرار الوطني، والإيمان بقدرة التونسيين على حل مشاكلهم بعيدا عن التبعية والاصطفاف.

كما عبر البيان عن رفض الاتحاد لتدخل بعض الدول في الشأن الداخلي التونسي بمنطق الوصاية، فضلا عن رفض لجوء قيادات من حركة النهضة إلى الاستقواء بجهات أجنبية، وتحريضها ضد البلاد.

هذا بالإضافة إلى إدانة تهديدات رئيس حركة النهضة بالعنف الداخلي، مما يشكل خطرا على مصالح تونس، بحسب بيان الاتحاد التونسي للشغل.