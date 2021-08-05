.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

اتحاد الشغل يطالب بانتخابات مبكرة: تونس بمرحلة حرجة

THUMBNAIL_ مناصرو النهضة التونسية يهدرون دم أمين اتحاد الشغل
الأمين العام للشغل نور الدين الطبطوبي

اتحاد الشغل يطالب بانتخابات مبكرة: تونس بمرحلة حرجة

الاتحاد التونسي للشغل: لن نعطي صكا على بياض

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

مع غموض المستقبل السياسي في تونس بعد إجراءات الرئيس قيس سعيد، اعتبر الأمين العام للاتحاد العام للشغل نور الدين الطبوبي اليوم الخميس أن البلاد تمر بفترة "حرجة جدا" لكنه أكد قدرة الاتحاد على السير بها "إلى شاطئ الأمان"، مطالبا بضرورة إجراء انتخابات مبكرة وسرعة تعيين رئيس للحكومة.

الغنوشي يتراجع.. إجراءات رئيس تونس من "انقلاب" إلى "فرصة للإصلاح" المغرب العربي راشد الغنوشي الغنوشي يتراجع.. إجراءات رئيس تونس من "انقلاب" إلى "فرصة للإصلاح"

وأضاف في كلمة نشرها الاتحاد على فيسبوك "لا نعطي صكا على بياض"، مشيرا إلى وجود مخاوف من "انزلاق البلد تقريبا إلى المحاور".

نطلب من الرئيس توضيحات

وتابع "طلبنا من الرئيس تقديم توضيحات بخصوص رؤيته للمرحلة القادمة وخارطة الطريق للخروج من الوضع الراهن".

كما أكد أن موقف اتحاد الشغل من قرار رئيس الجمهورية اتخاذ تدابير استثنائية كي تتجنب البلاد "عديد المنزلقات لا يعني أنه سيقبل بأي تسلط أو ظلم في حق أي كان".

قرارات استثنائية

كان الرئيس التونسي قد جمد قبل أسبوعين، أعمال البرلمان لمدة شهر وأعفى رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتوليه بنفسه السلطة التنفيذية.

وقد شدد الرئيس في مناسبات عديدة منذ الإعلان عن القرارات، على حرصه الشديد لتطبيق القانون، وأن قراراته جاءت وفق الدستور التونسي لا انقلاباً عليه أبداً، مؤكداً أنه لم يخرج عن الدستور واستند في قراراته إلى الفصل 80، الذي يتيح له اتخاذ تدابير في صورة وجود خطر داهم يهدد الدولة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
في 17 دقيقة فقط.. هايبرلوب لنقل الركاب من جنيف لزيورخ في 17 دقيقة فقط.. هايبرلوب لنقل الركاب من جنيف لزيورخ
بفضل هذا الرجل.. حصل السوفيت على أحد أقوى جيوش البحر بفضل هذا الرجل.. حصل السوفيت على أحد أقوى جيوش البحر
الأكثر قراءة
قصر العمل بهذه المهن على السعوديين اعتباراً من اليوم قصر العمل بهذه المهن على السعوديين اعتباراً من اليوم
واتساب تطرح رسميًا ميزة طال انتظارها واتساب تطرح رسميًا ميزة طال انتظارها
شاهد الفرق بين رئتي مصابين بكورونا.. أحدهما تلقى اللقاح والآخر لا شاهد الفرق بين رئتي مصابين بكورونا.. أحدهما تلقى اللقاح والآخر لا
لا تبدأ يومك بهذه المشروبات والأغذية أبداً.. خبيرة تحذر لا تبدأ يومك بهذه المشروبات والأغذية أبداً.. خبيرة تحذر
مصر تعلن تزايد منسوب مياه النيل والسد العالي.. وهذا السبب مصر تعلن تزايد منسوب مياه النيل والسد العالي.. وهذا السبب
انتبهوا.. اللقاحات ليست دروعاً فـ انتبهوا.. اللقاحات ليست دروعاً فـ"دلتا" يفاجئ الجميع
قبل أن تذهب
تقرير للكونغوس: كورونا صنع في ووهان
تقرير للكونغوس: كورونا صنع في ووهان
اكتشف المزيد