اتحاد الشغل يطالب بانتخابات مبكرة: تونس بمرحلة حرجة

مع غموض المستقبل السياسي في تونس بعد إجراءات الرئيس قيس سعيد، اعتبر الأمين العام للاتحاد العام للشغل نور الدين الطبوبي اليوم الخميس أن البلاد تمر بفترة "حرجة جدا" لكنه أكد قدرة الاتحاد على السير بها "إلى شاطئ الأمان"، مطالبا بضرورة إجراء انتخابات مبكرة وسرعة تعيين رئيس للحكومة.

وأضاف في كلمة نشرها الاتحاد على فيسبوك "لا نعطي صكا على بياض"، مشيرا إلى وجود مخاوف من "انزلاق البلد تقريبا إلى المحاور".

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نطلب من الرئيس توضيحات

وتابع "طلبنا من الرئيس تقديم توضيحات بخصوص رؤيته للمرحلة القادمة وخارطة الطريق للخروج من الوضع الراهن".

كما أكد أن موقف اتحاد الشغل من قرار رئيس الجمهورية اتخاذ تدابير استثنائية كي تتجنب البلاد "عديد المنزلقات لا يعني أنه سيقبل بأي تسلط أو ظلم في حق أي كان".

قرارات استثنائية

كان الرئيس التونسي قد جمد قبل أسبوعين، أعمال البرلمان لمدة شهر وأعفى رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتوليه بنفسه السلطة التنفيذية.

وقد شدد الرئيس في مناسبات عديدة منذ الإعلان عن القرارات، على حرصه الشديد لتطبيق القانون، وأن قراراته جاءت وفق الدستور التونسي لا انقلاباً عليه أبداً، مؤكداً أنه لم يخرج عن الدستور واستند في قراراته إلى الفصل 80، الذي يتيح له اتخاذ تدابير في صورة وجود خطر داهم يهدد الدولة.