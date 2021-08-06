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الرئيس التونسي: الصحة ليست بضاعة في السوق السياسي

قيس سعيّد (أرشيفية من فرانس برس)
قيس سعيّد (أرشيفية من فرانس برس)

الرئيس التونسي: الصحة ليست بضاعة في السوق السياسي

سعيّد يكلف العميد علي مرابط بتسيير وزارة الصحة

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دبي – العربية.نت

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أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد أن الصحة من حقوق الإنسان وليست بضاعة في السوق السياسي، مشيراً إلى أن المؤسسات الصحية في تونس لا تتوفر فيها الشروط الدنيا لصحة الإنسان.

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وأضاف أنه تم توفير ملايين اللقاحات وكل المعدات خصوصاً الأكسجين، وذلك في ظرف قياسي.

وكان الرئيس التونسي قد أصدر أمراً رئاسياً اليوم الجمعة، يقضي بتسمية العميد علي مرابط مكلفاً بتسيير وزارة الصحة.

سعيّد يعين مرابط لتسيير وزارة الصحة

وأفاد بيان صادر عن الرئاسة بأن مرابط أدى اليمين أمام سعيد، وفقاً للفصل 89 من الدستور.

وكان العميد الطبيب علي مرابط، قد ترأس مؤخراً حملة التلقيح بمحافظة تطاوين بأقصى الجنوب الشرقي للبلاد، والتي أسفرت عن تطعيم نحو 20 ألف مواطن.

من مظاهرات تونس المؤيدة لقيس سعيد
من مظاهرات تونس المؤيدة لقيس سعيد

يذكر أن سعيد كان قد عين في وقت سابق ،كلاً من رضا غرسلاوي مكلفا بتسيير وزارة الداخلية، وسهام البوغديري مكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية، ونزار بن ناجي بتسيير وزارة تكنولوجيا الاتصال.

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