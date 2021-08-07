.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

القضية التي وضعت أحد أذرع الغنوشي تحت الإقامة الجبرية

أنور معروف (أرشيفية)

القضية التي وضعت أحد أذرع الغنوشي تحت الإقامة الجبرية

قضية أنور معروف تعود إلى شهر مارس من العام الماضي

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - منية غانمي

نشر في: آخر تحديث:

بقضية تتعلق بإهدار المال العام، قررت وزارة الداخلية التونسية الجمعة وضع الوزير السابق أنور معروف، أحد أبز قيادات حركة النهضة، تحت الإقامة الجبرية.

وتعود قضية أنور معروف إلى شهر مارس من العام الماضي، عندما تسبّبت ابنته في حادث سير خلال قيادتها لسيارة فارهة تعود ملكيتها للدولة قيمتها حوالي 90 ألف دولار، دون صفة قانونية، وألحقت أضراراً فادحة بها، ما أثار جدلاً واسعاً في البلاد وسط دعوات لمحاسبة الوزير السابق.

انشقاق النهضة يتعمّق..انسحاب قيادات من مجلس الشورى المغرب العربي انشقاق النهضة يتعمّق..انسحاب قيادات من مجلس الشورى

وبينما كان الجميع ينتظر محاسبة أنور معروف، كشف الرئيس قيس سعيّد لاحقاً أنه تم التلاعب بسير القضية وتدليس محتواها وإخفاء الملف من أروقة المحكمة الابتدائية. ووجهت آنذاك اتهامات للنهضة بالتستر على الملف القضائي لحماية الوزير السابق وضمان إفلاته من المحاسبة.

الحركة ترفض وتهدد

في المقابل رفضت حركة النهضة قرار السلطات الأمنية وضع معروف تحت الإقامة الجبرية، مهددة بقاضاة وزير الداخلية بتهمة "احتجاز شخص دون موجب قانوني".

يذكر أن أنور معروف شغل وزير تكنولوجيا الاتصال من 2016 حتى 2020 ووزير النقل في حكومة إلياس الفخفاخ.

كما يعدّ من الوجوه الهامة في حركة النهضة وأحد أذرع رئيسها راشد الغنوشي.

راشد الغنوشي (أرشيفية من فرانس برس)
راشد الغنوشي (أرشيفية من فرانس برس)

الثاني من نوعه

يشار إلى أن هذا الإجراء هو الثاني من نوعه ضد النهضة منذ إعلان الرئيس قيس سعيّد في 25 يوليو تجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي.

فقبل ذلك تم إخضاع القاضي ووكيل الجمهورية المحسوب على النهضة، بشير العكرمي، للإقامة الجبرية ومنعه من مغادرة مقر إقامته لمدة 40 يوماً قابلة للتجديد، بتهم التستر على ملفات متعلقة بالإرهاب وتعطيل التحقيق فيها، وارتكاب إخلالات قانونية في ملف الاغتيالات السياسية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
صدق أو لا تصدق.. فيروس جديد قد يحمي الإنسان من البكتيريا صدق أو لا تصدق.. فيروس جديد قد يحمي الإنسان من البكتيريا
بائع منعت بلدته حزب الله من إطلاق الصواريخ فقطع رزقه! بائع منعت بلدته حزب الله من إطلاق الصواريخ فقطع رزقه!
الأكثر قراءة
أثارت ضجة بمصر.. أثارت ضجة بمصر.. "فتاة الفستان": هددوني بالرسوب ونفذوا
بيريرا.. طرده جيسوس ووصف مدرب اتحاد جدة بـ بيريرا.. طرده جيسوس ووصف مدرب اتحاد جدة بـ "المريض"
انتبهوا.. الصحة العالمية تحذر من خطر يهدد البشرية انتبهوا.. الصحة العالمية تحذر من خطر يهدد البشرية
خرجت من المستشفى.. زوج ياسمين عبدالعزيز يكشف حالتها خرجت من المستشفى.. زوج ياسمين عبدالعزيز يكشف حالتها
أهالي جنوب لبنان غاضبون..هذا ما فعلوه بعنصر من حزب الله أطلق صواريخ أهالي جنوب لبنان غاضبون..هذا ما فعلوه بعنصر من حزب الله أطلق صواريخ
بائع منعت بلدته حزب الله من إطلاق الصواريخ فقطع رزقه! بائع منعت بلدته حزب الله من إطلاق الصواريخ فقطع رزقه!
قبل أن تذهب
العربية تستعرض أجواء الاعتداء الإيرانية على الملاحة البحرية.. بدأت عام 2019
العربية تستعرض أجواء الاعتداء الإيرانية على الملاحة البحرية.. بدأت عام 2019
اكتشف المزيد