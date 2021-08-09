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الرئيس التونسي يغازل الجيش:  القوات المسلحة "تصنع تاريخا جديدا"

الرئيس التونسي قيس سعيد
رئيس تونس
تونس

الرئيس التونسي يغازل الجيش: القوات المسلحة "تصنع تاريخا جديدا"

تعهد سعيّد بتخليص تونس ممن قال إنهم "الأردان التي علقت بها"

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

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قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، الأحد، إن القوات المسلحة "تصنع تاريخا جديدا لتونس"، ودعا أفرادها لعدم التراجع.

وأضاف سعيّد أثناء زيارته لأحد مراكز التلقيح ضد فيروس كورونا مع انطلاق حملة قومية للتلقيح ضد الفيروس "أشكر القوات المسلحة العسكرية والأمنية، أقول إنكم تصنعون تاريخا جديدا لتونس".

وتابع الرئيس التونسي متحدثا لاثنتين من عناصر القوات المسلحة وقفتا بالزي الرسمي تؤديان أمامه التحية العسكرية: "لا تتراجعوا أبدا للوراء حتى تستعيد تونس مكانتها بين الأمم ولا تكون لقمة سائغة أو دمية يحركها البعض".

وتعهد سعيّد بتخليص تونس ممن قال إنهم "الأردان التي علقت بها".

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هذا وقال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، الأحد، إن هناك ثقة بقرارات رئيس الجمهورية سعيّد التي صدرت في الشهر الماضي وعلّق بموجبها عمل مجلس النواب وأقال حكومة رئيس الوزراء هشام المشيشي.

وأضاف حفيظ حفيظ في مقابلة مع إذاعة "رباط إف. إم" أن "هناك تقاطعاً بين مواقف اتحاد الشغل ومواقف الرئيس من أجل تونس"، مضيفاً أنه "لا بد من إعادة النظر في طبيعة النظام السياسي" في تونس.

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