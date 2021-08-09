الرئيس الجزائري: الجيش هو الضامن دستوريا والعمود الفقري للدولة

أعلن الرئيس الجزاري، عبد المجيد تبون، الأحد، أن "الجيش هو الضامن دستوريا"، ووصفه بأنه "العمود الفقري للدولة"، نقلا عن صحيفة "النهار" الجزائرية.

واتهم الرئيس الجزائري، أطرافا، لم يسمّها، بالسعي "لضرب لحمة الجزائريين".

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ونسبت الصحيفة للرئيس الجزائري القول في لقاء مع وسائل إعلام محلية إن هناك "تجاوبا كبيرا جدا تجاه المبادرة الجزائرية حول سد النهضة"، في إشارة إلى قضية السد الذي تشيده إثيوبيا ويثير خلافا بينها وبين مصر والسودان.

وحول دولل الجوار، قال تبون أيضا: "نحن مع تونس في السراء والضراء وما يحدث هناك شأن داخلي". وأضاف أن "الحكومة الليبية تعلم أن الجزائر سند لها" وأن الجزائر "لا أطماع لها في ليبيا".