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تونس.. توقيف ثالث نائب منذ رفع الحصانات

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تونس.. توقيف ثالث نائب منذ رفع الحصانات

إيقاف النائب المجمد سعيد الجزيري صاحب إذاعة غير مرخص لها

متابع الغاء المتابعة

دبي _ العربية.نت

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أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمحافظة زغوان بالشمال الشرقي للبلاد، الاثنين، بالاحتفاظ بالنائب المجمّد وصاحب إذاعة غير مرخص لها سعيد الجزيري، وفق ما نقله الإعلام المحلي.

وقال راديو موزاييك، نقلا عن مصدر قضائي، إن إيقاف النائب المذكور جاء إثر شكاية مقدمة ضده من قبل الهيئة الوطنية للاتصال السمعي البصري، من أجل تعمده كسر أختام تابعة لها أثناء معاينة أحد مقرات إذاعته غير القانونية.

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ويعد الجزيزي ثالت نائب يتم إيقافه بعد رفع الرئيس قيس سعيد الحصانة عن جميع النواب في البرلمان المجمد، وذلك بعد النائبين فيصل التبيني عن حزب صوت الفلاحين، وياسين العياري عن حركة أمل وعمل.

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