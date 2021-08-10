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الدبيبة ينتقد حفتر ضمناً: الجيش يجب أن يكون معول بناء لا هدم

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عبد الحميد الدبيبة (أرشيفية)

الدبيبة ينتقد حفتر ضمناً: الجيش يجب أن يكون معول بناء لا هدم

خليفة حفتر كان أعلن الاثنين أن الجيش لن يكون خاضعاً لأي سلطة إلا إذا كانت منتخبة من الشعب

دبي - العربية.نت

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انتقد رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة قائد الجيش خليفة حفتر ضمناً، قائلاً إنه لا يمكن للجيش أن ينتسب لشخص.

وشدد الدبيبة، الثلاثاء، على أن الجيش يجب أن يكون معول "بناء" وليس "هدم".

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"لن يخضع لأي سلطة إلا.."

تأتي هذه التصريحات بعد أن قال حفتر الاثنين إن الجيش لن يكون خاضعاً لأي سلطة إلا إذا كانت منتخبة من الشعب كونه مصدر السلطات.

كما أضاف في كلمة بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش الليبي: "رغم الاختلافات الحادة في المواقف تجاه الوطن في الماضي والحاضر وما نتج عنها من تصعيد بلغ حد المواجهات المسلحة، ها نحن نمد أيدينا للسلام العادل بكل ثقة في النفس من أجل المصلحة العليا للبلاد ومن أجل الأجيال القادمة".

قائد الجيش الليبي خليفة حفتر (أرشيفية من رويترز)
قائد الجيش الليبي خليفة حفتر (أرشيفية من رويترز)

"أيادينا ستبقى ممدودة"

إلى ذلك أكد أن "أيادينا ستبقى ممدودة لكل من يعمل على المصالحة، وتضميد الجراح وطي صفحات الماضي بكل مآسيها لنبني ليبيا جديدة يعم فيها الخير والسلام ويعيش فيها المواطن عزيزاً كريماً".

وشدد حفتر على أن الجيش الليبي "كان العائق أمام مشاريع التيارات الإرهابية".

كما أوضح أنه "لولا إيمان الجيش بمسار السلام، لما كان للجنة العسكرية أن تتشكل". ومضى قائلاً: "رغم ما يحاك من دسائس ومؤامرات ضد الجيش يبقى جيشكم وسيظل صامداً شامخاً".

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