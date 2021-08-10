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وفاة 25 عنصراً من قوات الجيش إثر الحرائق.. وتبون يعزّي

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حرائق الغابات في الجزائر
من حرائق الغابات في الجزائر

وفاة 25 عنصراً من قوات الجيش إثر الحرائق.. وتبون يعزّي

الرئيس قدّم تعازيه لعائلات الضحايا والأسر المتضررة

دبي - العربية.نت

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بعد ساعات على اندلاع حرائق شبت في غابات مدينة تيزي وزو، أعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون الثلاثاء، وفاة 25 من قوات الجيش إثر عمليات الإنقاذ.

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وأضاف في تغريدات عبر تويتر، اليوم، أن عمليات الإنقاذ شملت أكثر من 100 مواطن من مناطق الحرائق.

كما قدّم الرئيس تعازيه لعائلات الضحايا والأسر المتضررة.

في سياق متصل، أكد رجال الإطفاء تسجيل 25 بؤرة حريق، منها 10 حرائق كبيرة في عدة بلديات تدخلت وحدات لإخمادها.

وكشفت الهيئة ذاتها أن البلديات المعنية هي آيت تودرت، أقبيل، آيت يحيى، أبي يوسف، ذراع الميزان، إيجر، إيفيعا، إفليسن.

إلى ذلك، أعلنت المديرية الولائية للحماية المدنية أن عملية إخماد الحرائق ما زالت متواصلة بتجنيد كل الإمكانيات البشرية والمادية.

مقتل 14 شخصاً

يشار إلى أن وكالة الأنباء الجزائرية كانت أعلنت صباحاً، مقتل 14 شخصا جراء الحرائق.

وأضافت أن بعض الحرائق نشبت بالقرب من منازل مما دفع السكان للفرار، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء والمروحيات لا تزال تحاول احتواء عدة حرائق تهدد السكان في ولاية تيزي وزو، التي تبعد نحو 100 كيلومتر عن العاصمة.

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