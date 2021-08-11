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وزير خارجية إسرائيل يصل إلى المغرب في أول زيارة رسمية

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وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد(أرشيفية- فرانس برس)ش
وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد(أرشيفية - فرانس برس)

وزير خارجية إسرائيل يصل إلى المغرب في أول زيارة رسمية

دبي - العربية.نت

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وصل وزير خارجية إسرائيل يائير لبيد اليوم الأربعاء، إلى الرباط في أول زيارة رسمية لمسؤول إسرائيلي كبير إلى المغرب منذ اتفاق البلدين على إقامة علاقات دبلوماسية أواخر العام الماضي.

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ومن المتوقع أن يلتقي لبيد نظيره المغربي ناصر بوريطة الأربعاء، على أن يفتتح رسميا تمثيلية دبلوماسية لبلاده الخميس بالرباط.

وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، قد أعلن في ديسمبر الماضي، أن المغرب تعهّد بإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل.

وبموجب الاتفاق، يقيم المغرب علاقات دبلوماسية كاملة، ويستأنف الاتصالات الرسمية مع إسرائيل، ويسمح بعبور رحلات وأيضا برحلات طيران مباشرة من إسرائيل وإليها لكل الإسرائيليين.

إسرائيل المغرب
إسرائيل المغرب

إعلان ثلاثي

يشار إلى أن المغرب أعلن في 10 ديسمبر استئناف علاقاته مع إسرائيل. ووقع في الرباط على إعلان ثلاثي بين الولايات المتحدة والمغرب وإسرائيل يؤكّد التعاون في مجالات عدّة، وذلك في زيارة أجراها وفد إسرائيلي أميركي إلى المغرب.

كما، أكد حينها الإعلان الذي تلاه وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، على الترخيص للرحلات الجوية المباشرة بين المغرب وإسرائيل، والاستئناف الفوري للاتصالات الكاملة بين مسؤولي البلدين.

ونص أيضاً على تشجيع ومواصلة التعاون في مجالات اقتصادية عدة، مع التوقيع على أربع اتفاقيات بين المغرب وإسرائيل تهم الطيران المدني وتدبير المياه والتأشيرات الدبلوماسية وتشجيع الاستثمار والتجارة بين البلدين.

والمغرب هو رابع دولة تقيم علاقات مع إسرائيل منذ أغسطس 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان.

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