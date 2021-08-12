الرئيس الجزائري: حرائق لم يعرفها الوطن منذ عشرات السنين

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الخميس، أن حجم الحرائق التي اشتعلت في البلاد لم تشهدها الجزائر منذ عشرات السنين.

وأشار إلى أن الأماكن التي اشتعلت بها النيران كانت صعبة التضاريس وأن الأهم كان إنقاذ الأرواح، موضحا أن الجيش الوطني سخر ما يقارب من ست مروحيات لإطفاء النيران.

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وقال إنه أعطى تعليمات للجيش ليبدأ اتصالات مع شركات متخصصة في بيع طائرات إطفاء.

وأضاف الرئيس الجزائري أن "هناك من يغتنم الفرص لتسميم الأوضاع والتفريق بين الجيش والشعب"، مشيرا إلى أنه يعمل على المحافظة على الوحدة الوطنية ويتصدى لمن يريدون "تفريق الجزائريين".

وقال تبون أيضا إنه تم حتى الآن اعتقال 22 شخصا.

وكان التلفزيون الجزائري قال، الأربعاء، إن عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم جراء حرائق الغابات في البلاد ارتفع إلى 65، من بينهم 28 عسكريا و37 مدنيا.