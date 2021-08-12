لابيد: سنطور العلاقات مع المغرب وفتح سفارتين خلال شهرين

أكد وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد، اليوم الخميس، أن إسرائبل ستطور العلاقات مع المغرب وستفتح سفارتين خلال شهرين.

ووصل يائير لابيد أمس الأربعاء، إلى الرباط في أول زيارة رسمية لمسؤول إسرائيلي كبير إلى المغرب منذ اتفاق البلدين على إقامة علاقات دبلوماسية أواخر العام الماضي.

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وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، قد أعلن في ديسمبر الماضي، أن المغرب تعهّد بإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل.

وبموجب الاتفاق، يقيم المغرب علاقات دبلوماسية كاملة، ويستأنف الاتصالات الرسمية مع إسرائيل، ويسمح بعبور رحلات وأيضا برحلات طيران مباشرة من إسرائيل وإليها لكل الإسرائيليين.

يشار إلى أن المغرب أعلن في 10 ديسمبر استئناف علاقاته مع إسرائيل. ووقع في الرباط على إعلان ثلاثي بين الولايات المتحدة والمغرب وإسرائيل يؤكّد التعاون في مجالات عدّة، وذلك في زيارة أجراها وفد إسرائيلي أميركي إلى المغرب.

كما، أكد حينها الإعلان الذي تلاه وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، على الترخيص للرحلات الجوية المباشرة بين المغرب وإسرائيل، والاستئناف الفوري للاتصالات الكاملة بين مسؤولي البلدين.

ونص أيضاً على تشجيع ومواصلة التعاون في مجالات اقتصادية عدة، مع التوقيع على أربع اتفاقيات بين المغرب وإسرائيل تهم الطيران المدني وتدبير المياه والتأشيرات الدبلوماسية وتشجيع الاستثمار والتجارة بين البلدين.

والمغرب هو رابع دولة تقيم علاقات مع إسرائيل منذ أغسطس 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان.