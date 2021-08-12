وفاة 6 مهاجرين عطشا في صحراء تونس.. والحرائق تتوّسع

توفي 6 مهاجرين أفارقة جراء العطش وارتفاع درجات الحرارة في صحراء منطقة حزوة من محافظة توزر جنوب تونس، قرب الحدود الجزائرية، لدى محاولتهم دخول الأراضي التونسية بطريقة غير نظامية.

وعثرت دورية أمنية أمس الأربعاء على جثث الضحايا الذين هلكوا جراء العطش والتعب، وتعود لامرأتين و4 أطفال، في صحراء توزر، وهي من أهم الطرق التي يسلكها المهاجرون لدى توجههم إلى تونس على أمل العبور إلى أوروبا.

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ومنذ مطلع الأسبوع الحالي، تشهد تونس موجة حرّ شديدة، سجلت فيها درجات حرارة قياسية هي الأعلى منذ 40 عاما، حيث وصلت الحرارة 48 درجة مئوية في بعض المناطق، وهو ما أدى إلى اندلاع حرائق في عدد من الغابات في شمال وغرب و وسط البلاد، لم تتمكن السلطات من السيطرة عليها وإخمادها إلى الآن، مما دفع عددا من السكان إلى مغادرة بيوتهم.

والتهمت النيران خلال الأيام القليلة الماضية مئات الهكتارات من الغابات في محافظات القصرين، والقيروان، والكاف، وجندوبة، وباجة، وبنزرت، فيما تتواصل عمليات إجلاء السكان، وإطفاء النيران، وسط شكوك في كونها مفتعلة ومتعمّدة.

وينص قانون الغابات التونسي على أنه "يعاقب كل من جلب أو أوقد النار خارج المساكن وبناءات الاستغلال داخل الغابات، أو بالأراضي المغطاة بالنباتات الغابية، وكل من أضرم النار وحرق الهشيم والنباتات الغابية مهما كان نوعها".

وفي السياق ذاته، دعت وزارة الصحة التونسية عموم المواطنين إلى التقيد بجملة من الإجراءات الوقائية اللازمة لمجابهة ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الأيام، وهي أساسا البقاء في المنزل وعدم الخروج في الأوقات التي تشتد فيها الحرارة ومراجعة الطبيب في صورة التعرض لضربة شمس.