.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ليبيا: القبض على المتهم بقتل 16 مصريا بالرصاص عام 2016

  • الخط
Vehicles drives along a highway leading into the Libyan city of Bani Walid, 15 days after the end of a military operation, on November 10, 2012. Hundreds of Libyan families and foreign workers fled the city last month, one of the last bastions of Moamer Kadhafi's regime and scene of deadly clashes between pro-government forces and fighters described by authorities as criminals and loyalists of Kadhafi's ousted regime. AFP/PHOTO/MAHMUD TURKIA
مدينة بني وليد في ليبيا (أرشيفية)

ليبيا: القبض على المتهم بقتل 16 مصريا بالرصاص عام 2016

في أبريل 2016 قُتل 16 مصرياً من المهاجرين غير النظاميين بطريقة وحشية على أيدي عصابات التهريب في مدينة بني وليد إثر مشاجرة بين الطرفين

العربية.ت – منية غانمي

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت السلطات الأمنية الليبية، ليل الجمعة، القبض على المتهم بقتل 16 مصرياً رمياً بالرصاص عام 2016 في مدينة بني وليد غرب ليبيا، وإحالته إلى النائب العام.

وتعود الحادثة التي هزّت الرأي العام المحلي والدولي إلى شهر أبريل من عام 2016، عندما قُتل 16 مصرياً من المهاجرين غير النظاميين بطريقة وحشية رمياً بالرصاص، على أيدي عصابات التهريب في مدينة بني وليد، إثر مشاجرة بين الطرفين.

وبعد أكثر من 5 سنوات على هذه الحادثة، قال "اللواء 444 قتال" التابع لحكومة الوحدة الوطنية، في بيان، إن مفرزة أمنية تابعة له ومتخفية باللباس المدني، تمكنت من القبض على المدعو "ح. أ." المطلوب من النائب العام بسبب "عملية قتله الوحشية لمقيمين أبرياء من الجالية المصرية" في ليبيا ما أثار الغضب على الصعيدين المحلي والدولي.

ونشرت مقطع فيديو وثق لحظة رصد المتهم في أحد الأماكن العامة وعملية مطاردته حتى اعتقاله في سيارته.

استمع لوالدة الجزائري المحروق ظلماً.. تبكيه بلوعة المغرب العربي استمع لوالدة الجزائري المحروق ظلماً.. تبكيه بلوعة

وشدد "اللواء 444 قتال" على أن "الحملات ضد الجريمة والإجرام لن تتوقف"، موضحاً أنه "سيضرب بيد من حديد على كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن المواطن والمقيم"، وأن "القانون لا يتغيّر ولا يتبدل والمجرم سيلقى جزاءه مهما فرّ من العدالة ولو بعد سنوات".

ويعمل في ليبيا آلاف المصريين، كما أن السواحل الليبية تعتبر ممراً رئيسياً في إفريقيا للمهاجرين غير النظاميين الذين يحاولون الإبحار إلى أوروبا.

وفي مرات عديدة، نجحت السلطات الليبية والمصرية، في تحرير عاملين مصريين بعد تعرضهم إلى عمليات خطف واحتجاز وابتزاز وحتى التعذيب على أيدي عصابات التهريب أو الميليشيات المسلحة.

مهاجرون في مدينة بني وليد في ليبيا (أرشيفية)
مهاجرون في مدينة بني وليد في ليبيا (أرشيفية)
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
هل تعرف ما هي كمية اللحوم الحمراء الآمنة للإنسان؟ هنا الجواب.. هل تعرف ما هي كمية اللحوم الحمراء الآمنة للإنسان؟ هنا الجواب..
بسبب عملية اغتيال.. انهارت إصلاحات كبرى بروسيا بسبب عملية اغتيال.. انهارت إصلاحات كبرى بروسيا
الأكثر قراءة
فيديو يهزّ الجزائر.. قتل شاب بريء بتهمة إشعال الحرائق والتنكيل بجثته فيديو يهزّ الجزائر.. قتل شاب بريء بتهمة إشعال الحرائق والتنكيل بجثته
شاهد آخر فيديو للجزائري المحروق ظلما قبل ساعات من قتله شاهد آخر فيديو للجزائري المحروق ظلما قبل ساعات من قتله
فيديو يبكي الحجر.. صرخة جندي جزائري وسط ألسنة اللهب فيديو يبكي الحجر.. صرخة جندي جزائري وسط ألسنة اللهب
أخيرا.. الصحة العالمية تحدد المصاب رقم صفر بفيروس كورونا أخيرا.. الصحة العالمية تحدد المصاب رقم صفر بفيروس كورونا
منة شلبي: اضطررت لإعادة تصوير مشاهدي بسبب هنيدي منة شلبي: اضطررت لإعادة تصوير مشاهدي بسبب هنيدي
زفاف يتحول لمأتم.. صاعقة تقتل وتصيب العشرات بحفل باليمن زفاف يتحول لمأتم.. صاعقة تقتل وتصيب العشرات بحفل باليمن
قبل أن تذهب
طرق إطفاء الحرائق المستعرة بالعالم
طرق إطفاء الحرائق المستعرة بالعالم
اكتشف المزيد