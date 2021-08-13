وفد أميركي بتونس.. وسعيد: سنواصل المعركة وسنصنع تاريخاً ناصعاً

يؤدي وفد أميركي رفيع المستوى، اليوم الجمعة، زيارة إلى تونس، من المنتظر أن يلتقي خلالها الرئيس قيس سعيد، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي للخارجية، فيما أكد الرئيس التونسي أن إدارته ستواصل المعركة وستصنع تاريخا ناصعا جديدا.

وقال المصدر ذاته للعربية والحدث، إن الوفد يتكون من كل من نائب وزير الخارجية الأميركي بالنيابة جوي هود، ونائب مستشار الأمن القومي بالبيت بالأبيض جوناتان فاينر، إلى جانب مدير مكتب شمال إفريقيا لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جوش هارس.

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وفي الأثناء قال الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الجمعة، إن بلاده ستواصل "المعركة"، وستصنع ما وصفه بالتاريخ الناصع الجديد.

وأضاف في كلمة بثتها الرئاسة التونسية "سنواصل المعركة وسنصنع تاريخا ناصعا جديدا يلقى فيه كل طرف حقوقه كاملة في ظل دولة تقوم على القانون".

وتابع الرئيس التونسي أن القانون "لن يغيب في تونس". وقال أيضا "سنعمل ثابتين على تحقيق أماني الشعب التونسي في كل المجالات".

كما أكد سعيد أهمية العمل على "تحقيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية".

وذكرت الرئاسة التونسية عبر فيسبوك أن سعيد أشرف على توقيع اتفاقية مع وكالة الفضاء الروسية "لاختيار وتدريب وإرسال رائدة فضاء تونسية نحو محطة الفضاء الدولية".

يذكر أن الرئيس قيس سعيد، قد قرر في 25 يوليو الماضي، تجميد كافة اختصاصات البرلمان لمدة شهر وتجريد أعضائه من الحصانة وإقالة الحكومة التي يقودها هشام المشيشي، مقابل توليه رئاسة السلطة التنفيذية والنيابة العامة، استنادا إلى الفصل 80 من الدستور.