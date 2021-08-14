إسبانيا تُرحل نحو 800 مهاجر قاصر من جيب سبتة إلى المغرب

بدأ جيب سبتة الإسباني الجمعة ترحيل نحو 800 مهاجر قاصر غير مصحوبين كانوا قد وصلوا إليه بأعداد كبيرة من المغرب في منتصف أيار/مايو، حسب ما قال مصدر في إدارة المنطقة.

وأكّد المصدر بذلك معلومات أوردتها وسائل إعلام إسبانية عدة تحدثت عن إعادة هؤلاء الشباب بعد ثلاثة أشهر على وصولهم من ضمن قرابة 10 آلاف مهاجر كانوا قد عبروا الحدود خلال يومين في شمال المغرب، في حركة تدفّق غير مسبوقة.

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وبدأت الشرطة الجمعة مرافقة القاصرين إلى الحدود، وفقاً لصور نشرتها إحدى وسائل الإعلام المحلية.

وأفادت إذاعة "كادينا سير" بأن وزارة الداخلية أمرت بعمليات الطرد هذه في 10 آب/أغسطس في رسالة وجّهتها إلى الإدارة المحلية.