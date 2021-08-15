.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

جديد جريمة الجزائري المحروق ظلما.. توقيف مشتبه به في قتله

  • الخط
مشتبه فيه في قتل جمال بن سماعيل
مشتبه فيه في قتل جمال بن سماعيل

جديد جريمة الجزائري المحروق ظلما.. توقيف مشتبه به في قتله

ظهر في فيديو أثناء الاعتداء على جمال بن سماعيل بمنطقة الأربعاء ناث ايراثن

دبي _ العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

لاتزال واقعة الشاب الجزائري المقتول حرقا للاشتباه به في إضرام الحرائق بولاية تيزي وزو، حديث العام والخاص في الشارع الجزائري، وفي تطورات القضية تم توقيف شاب مشتبه فيه في قتل جمال بن سماعيل من قبل فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية البليدة.

ووفق ما أوردته صحيفة البلاد الجزائرية التي أرفقت صورة له فإن الشاب المدعو وليد زاطرة يقيم بمدينة الأربعاء شرق ولاية البليدة وظهر في فيديو أثناء الاعتداء على جمال بن سماعيل بمنطقة الأربعاء ناث ايراثن.

وأوقفت فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية البليدة وفي كمين محكم وسط مدينة الأربعاء الشاب المشتبه فيه بسيارة نفعية بترقيم 15 قادمة من العاصمة.

وحول أمن ولاية البليدة الشاب إلى أمن العاصمة ليباشر تحقيقاته في القضية.

جمال بن سماعيل
جمال بن سماعيل

وأثارت حادثة قتل الشاب بتهمة إشعال الحرائق بغابات منطقة تيزي وزو وإضرام النيران في جثته من قبل مواطنين غاضبين، صدمة وضجة بالبلاد، بعد أن اتضح أنه بريء، وأنه كان هناك في عين المكان لتقديم المساعدة.

والأربعاء، أظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، عددا كبيرا من المواطنين وهم يقومون بحرق شخص اشتبهوا في قيامه بإضرام النيران بالغابات، التي أدت إلى مقتل نحو 69 مواطنا، بينهم 28 عسكريا.

فيديو.. والدة الجزائري المحروق ظلماً تبكيه بلوعة المغرب العربي فيديو.. والدة الجزائري المحروق ظلماً تبكيه بلوعة

وانتشر وسم "العدالة لجمال بن سماعيل" بشكل واسع على صفحات الجزائريين في فيسبوك وفي العديد من منصات التواصل الاجتماعي.

من جهتها، أمرت نيابة الجمهورية لدى محكمة الأربعاء ناث ايراثن، الخميس، بفتح تحقيق في ظروف وملابسات الواقعة.

وجاء في بيان لوكيل الجمهورية "أمرت نيابة الجمهورية الضبطية القضائية بفتح تحقيق في ظروف وملابسات القضية للكشف عن هوية الفاعلين وتقديمهم أمام القضاء لنيل جزائهم الصارم طبقا لما تقتضيه قوانين الجمهورية حتى لا تمر هذه الجريمة البشعة بدون عقاب. وسيطلع الرأي العام بالنتائج".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ماذا تعرف عن فوبيا الطعام؟.. دراسة تكشف معلومات صادمة ماذا تعرف عن فوبيا الطعام؟.. دراسة تكشف معلومات صادمة
الإصابة بكورونا بعد تلقي اللقاح.. توضيحات هامة من الصحة العالمية الإصابة بكورونا بعد تلقي اللقاح.. توضيحات هامة من الصحة العالمية
الأكثر قراءة
5 أطعمة تقوي الذاكرة وتحميها.. و5 تدمرها! 5 أطعمة تقوي الذاكرة وتحميها.. و5 تدمرها!
الإصابة بكورونا بعد تلقي اللقاح.. توضيحات هامة من الصحة العالمية الإصابة بكورونا بعد تلقي اللقاح.. توضيحات هامة من الصحة العالمية
تغريم أبل 300 مليون دولار بسبب ميزة في هواتف آيفون تغريم أبل 300 مليون دولار بسبب ميزة في هواتف آيفون
التحقيق في فصل سعودي من عمله.. طلب من مسؤول إبراز تطبيق التحقيق في فصل سعودي من عمله.. طلب من مسؤول إبراز تطبيق "توكلنا"
شاهد الرئيس المصري يرد على سؤال: أنت أهلاوي أم زملكاوي شاهد الرئيس المصري يرد على سؤال: أنت أهلاوي أم زملكاوي
شاب مصري يعتزل البشر ويعيش مع الذئاب والأسود والجوارح شاب مصري يعتزل البشر ويعيش مع الذئاب والأسود والجوارح
قبل أن تذهب
الشعب اللبناني يختنق بالأزمات.. فما رد فعل الطبقة السياسية؟
الشعب اللبناني يختنق بالأزمات.. فما رد فعل الطبقة السياسية؟
اكتشف المزيد