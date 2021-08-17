.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

تسجيل 2.83 مليون ناخب ليبي.. وإعداد القانون بمرحلته الأخيرة

  • الخط
A Libyan woman displays her voting ID during legislative elections at a polling station in the eastern city of Benghazi on June 25, 2014. Polling was under way across Libya in a general election seen as crucial for the future of a country hit by months of political chaos and growing unrest. Voters are choosing from among 1,628 candidates, with 32 seats in the 200-strong General National Congress reserved for women and would-be MPs banned from belonging to any political party.
من آخر انتخابات شهدتها ليبيا في 2014 (أرشيفية)
الأزمة الليبية

تسجيل 2.83 مليون ناخب ليبي.. وإعداد القانون بمرحلته الأخيرة

المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا أغلقت سجل الناخبين داخل ليبيا، وستبدأ بتسجيل الناخبين في الخارج ابتداء من الأربعاء ولشهر كامل

دبي – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إن البرلمان وصل إلى المرحلة النهائية في إعداد قانون الانتخابات بعد جمع ملاحظات الأعضاء، حسب ما نقلته عنه صحيفة "المرصد الليبية" اليوم الثلاثاء.

وأضاف صالح أن الملاحظات أحيلت إلى اللجنة القانونية للصياغة قبل جلسة مقررة يوم الاثنين المقبل للبت في القانون.

عقيلة صالح (أرشيفية)
عقيلة صالح (أرشيفية)

من جهتها، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا اليوم الثلاثاء إغلاق سجل الناخبين بتسجيل 2.83 مليون ناخب أسماءهم، مؤكدةً بدء تسجيل الناخبين في الخارج ابتداء من الأربعاء ولشهر كامل.

وقالت المفوضية في بيان: "تم تحديث سجل الناخبين بفتح التسجيل وحرية تغيير مراكز الاقتراع في 14 يوليو الماضي، لنصل إلى نهاية فترة تاريخ التسجيل اليوم بإحصائية بلغت 2.83 مليون ناخب وناخبة" من أصل سبعة ملايين نسمة هم عدد سكان ليبيا. وأضافت: "سيتم بدء فتح باب التسجيل في الخارج يوم غد".

ورغم إعلان المفوضية استعدادها لتنفيذ العملية الانتخابية، لا مؤشرات ملموسة الى إجراء الانتخابات في موعدها بسبب الانقسام بشأن عملية تنظيمها.

وانتهى اجتماع عقده ملتقى الحوار السياسي الليبي الأسبوع الماضي، بدون التوصّل إلى اتفاق نهائي بشأن الأسس الدستورية التي سيتمّ في ضوئها تنظيم الانتخابات نهاية العام الجاري.

من جلسة سابقة لملتقى الحوار الليبي في فبراير الماضي في جنيف
من جلسة سابقة لملتقى الحوار الليبي في فبراير الماضي في جنيف
الجزائري المحروق ظلماً.. توقيف 25 مشتبهاً بهم والكشف عن "شبكة إرهاب" المغرب العربي الجزائري المحروق ظلماً.. توقيف 25 مشتبهاً بهم والكشف عن "شبكة إرهاب"

ويتعين على أعضاء ملتقى الحوار وضع إطار دستوري لهذه الآلية، في ظل عدم وجود دستور في ليبيا منذ الغاه العقيد الراحل معمر القذافي لدى وصوله الى السلطة عام 1969.

وتحاول ليبيا الخروج من عقد من العنف منذ سقوط نظام القذافي في 2011، بعدما تمّ التوصل الى اتفاق على وقف دائم لإطلاق النار نهاية أكتوبر الماضي.

وأعقب ذلك توافق الأفرقاء الليبيين في جنيف على خارطة طريق أدت الى اختيار سلطة سياسية موحدة "مؤقتاً" تحضّر للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بزمن الوباء.. كنز صحي لتقوية المناعة الطبيعية بزمن الوباء.. كنز صحي لتقوية المناعة الطبيعية
صابرين لـ صابرين لـ"العربية.نت": عدت للسينما لأن سنّي بات مطلوباً أكثر
الأكثر قراءة
حادثة مروعة.. 3 أفغان تعلقوا بعجلات طائرة وسقطوا جثثاً حادثة مروعة.. 3 أفغان تعلقوا بعجلات طائرة وسقطوا جثثاً
صورة لا تصدق.. مئات الأفغان يقلعون بطائرة لربع العدد صورة لا تصدق.. مئات الأفغان يقلعون بطائرة لربع العدد
فاجعة في مصر.. وفاة عروسين ليلة زفافهما فاجعة في مصر.. وفاة عروسين ليلة زفافهما
شاهد طائرة ضاقت كعلبة سردين بنقل 640 أفغانياً دفعة واحدة شاهد طائرة ضاقت كعلبة سردين بنقل 640 أفغانياً دفعة واحدة
السعودية.. هذه آلية الحضور خلال العام الدراسي الجديد السعودية.. هذه آلية الحضور خلال العام الدراسي الجديد
أصغر ملياردير في بريطانيا.. شاب من أصل عربي وهذه ثروته الخيالية أصغر ملياردير في بريطانيا.. شاب من أصل عربي وهذه ثروته الخيالية
قبل أن تذهب
طالبان تحاول كسب رضا الشارع الأفغاني.. كيف؟
طالبان تحاول كسب رضا الشارع الأفغاني.. كيف؟
اكتشف المزيد