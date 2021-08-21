.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

تونس.. توقيف النائب لطفي علي بشأن شبهات فساد

  • الخط
برلمان تونس
برلمان تونس

تونس.. توقيف النائب لطفي علي بشأن شبهات فساد

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أفادت إذاعة (موزاييك إف إم) التونسية اليوم السبت بأن وحدة أمنية أوقفت النائب المجمدة عضويته لطفي علي بشأن قضية شبهات فساد في عقود نقل الفوسفات.

المفوضية الأوروبية: لم نعترف بطالبان.. وما يحدث صفعة للعالم العرب والعالم المفوضية الأوروبية: لم نعترف بطالبان.. وما يحدث صفعة للعالم

إلى هذا، قالت الإذاعة إنها علمت من مصادر خاصة أن "وحدة أمنية مختصة تمكنت من إيقاف النائب المجمدة عضويته لطفي علي، تنفيذا لمنشور التفتيش الصادر في حقه من طرف القطب القضائي المالي، على ذمّة القضية التحقيقية المتعلقة بشبهات فساد في عقود نقل الفوسفات".

وأوضح المصدر أن من بين المشتبه بهم أيضا في القضية وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة السابق سليم الفرياني.

كانت السلطات القضائية في تونس أكدت تورط العشرات من نواب البرلمان في قضايا فساد مالية، تم تحريكها من طرف النيابة العمومية بعد رفع الحصانة عن النواب.

وأوضح الناطق باسم المحكمة الابتدائية، محسن الدالي، أن عددا من النواب تعلقت بهم قضايا تبييض أموال وتضارب مصالح وخيانة الأمانة وقضايا إرهابية وعنف مادي ومعنوي.

وأشار إلى أن هؤلاء سيمثلون أمام القضاء، موضحا أن عدد الملفات الواردة على المحكمة الابتدائية بتونس فاق الــ 30 ملفا، من بينهم ملفات لأربعة نواب متهمين في قضايا شيكات دون رصيد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد.. عناصر طالبان يتبخترون بلباس القوات الأميركية شاهد.. عناصر طالبان يتبخترون بلباس القوات الأميركية
فائدة سحرية لتناول حبة كاجو يومياً.. واحذر هذا النوع فائدة سحرية لتناول حبة كاجو يومياً.. واحذر هذا النوع
الأكثر قراءة
فيديو لطفل سعودي ينتشر كالنار.. فيديو لطفل سعودي ينتشر كالنار.. "حالف لتقعد"!
لحظات لا تحتمل.. شاهد كيف أفرغوا رصاصا بجسد قائد أفغاني لحظات لا تحتمل.. شاهد كيف أفرغوا رصاصا بجسد قائد أفغاني
خبر سار عن رضيع أفغاني هز العالم بصورته من مطار كابل خبر سار عن رضيع أفغاني هز العالم بصورته من مطار كابل
مشاهد همجية.. 400 يعتدون على فتاة ويجردونها من ملابسها مشاهد همجية.. 400 يعتدون على فتاة ويجردونها من ملابسها
بلقيس تتمايل مع محمد رمضان.. وهجوم حاد يطال إطلالتها بلقيس تتمايل مع محمد رمضان.. وهجوم حاد يطال إطلالتها
سلاح محمد رمضان يثير ضجة.. وبلاغ ضده بسبب سلاح محمد رمضان يثير ضجة.. وبلاغ ضده بسبب "ممثل إباحي"
قبل أن تذهب
العربية ترصد الأوضاع الأمنية في الغيضة بمحافظة المهرة اليمنية
العربية ترصد الأوضاع الأمنية في الغيضة بمحافظة المهرة اليمنية
اكتشف المزيد