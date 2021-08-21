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تونس.. مسؤول سابق في مكافحة الفساد قيد الإقامة الجبرية

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رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس سابقاً شوقي الطبيب

تونس.. مسؤول سابق في مكافحة الفساد قيد الإقامة الجبرية

الشرطة طوقت مقر الهيئة وأخلتها من الموظفين منعاً من إتلاف أي ملفات فساد

دبي - العربية.نت

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أعلن الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس، شوقي الطبيب، أن وزارة الداخلية أصدرت قرارا يقضي بوضعه تحت الإقامة الجبرية.

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وكشف الطبيب، في تدوينة عبر فيسبوك، أن مجموعة أمنية رابطت منذ الساعة العاشرة والنصف ليلا أمام باب منزله وأعلمته بصدور قرار عن المكلف بتسيير وزارة الداخلية قاضيا بوضعه تحت الإقامة الجبرية.

تطويق المقر

وشغل الطبيب منصب رئيس الهيئة منذ 2016 قبل أن يقيله رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ في 2020.

وجاء القرار الجديد في وقت طوقت فيه قوات الشرطة مقر الهيئة المستقلة للفساد وأخلتها من الموظفين في محاولة لعدم إتلاف أي ملفات فساد.

عزل البرلمان وإقالة الحكومة

يشار إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيّد كان عزل في 25 يوليو/تموز الماضي، رئيس الوزراء، هشام المشيشي، وجمد عمل البرلمان في خطوة لاقت تأييدا شعبيا واسعا.

وفي وقت سابق أقال سعيد الكاتب العام لهيئة مكافحة الفساد، كما أوقفت الشرطة الأسبوع الماضي مسؤولين في قطاع الفوسفات الحيوي بشبهات فساد.

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