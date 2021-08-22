.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الجيش الليبي يحبط محاولة تفجير بوابة أمنية جنوب البلاد

  • الخط
تفجير انتحاري عند بوابة زلة في ليبيا
الأزمة الليبية

الجيش الليبي يحبط محاولة تفجير بوابة أمنية جنوب البلاد

استهدف التفجير نقطة أمنية تابعة للواء 128 التابع للقيادة العامة للجيش الليبي في المدخل الغربي لمنطقة زلة

العربية.نت – منية غانمي

نشر في: آخر تحديث:

قال الجيش الليبي، الأحد، إن قواته أحبطت تفجيراً إرهابياً بسيّارة مفخخة، استهدف بوابة أمنية في منطقة زلّة جنوب شرقي ليبيا، دون تسجيل خسائر بشرية.

وأكد اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي، في بيان، تفجير انتحاري داعشي لنفسه في بوابة زلة بسيارة مفخخة دون حدوث أية خسائر بشرية في عناصر البوابة، لافتا إلى أنه تم التصدى للإرهابي وإصابته إصابة بليغة أدت لمصرعه قبل نقله للمستشفى.

واستهدف التفجير نقطة أمنية تابعة للواء 128 التابع للقيادة العامة للجيش الليبي في المدخل الغربي لمنطقة زلة، غير بعيد عن محطة وقود، حيث حاول شخص سوداني الجنسية تفجير البوابة بسيارة مفخخة، إلا أن العناصر الأمنية تمكنت من التفطن لذلك، وأطلقت النار عليه وإصابته في الظهر ثم القبض عليه، قبل وفاته بعد نقله إلى المستشفى.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لقاح كورونا شهير الأسرع في فقدان فعاليته ضد متحور دلتا! لقاح كورونا شهير الأسرع في فقدان فعاليته ضد متحور دلتا!
جيمس بوند يحرم أبناءه من ثروة بملايين الدولارات.. هذا ما حدث! جيمس بوند يحرم أبناءه من ثروة بملايين الدولارات.. هذا ما حدث!
الأكثر قراءة
"مش حامل منك".. مصري يذبح زوجته ويخرج أحشاءها
استبعدوه من قائمة باريس.. شاهد ميسي يعود لبرشلونة استبعدوه من قائمة باريس.. شاهد ميسي يعود لبرشلونة
خبر سار عن رضيع أفغاني هز العالم بصورته من مطار كابل خبر سار عن رضيع أفغاني هز العالم بصورته من مطار كابل
فيديو فيديو "مندي الكنغر" يثير الجدل.. والحياة الفطرية بالسعودية ترد
والدها أكد أنه والدها أكد أنه "ريجيم".. طبيب يفضح سر رشاقة هنادي مهنا
صدمة على تيك توك.. اكتشف إصابته بالسرطان من مشهد صدمة على تيك توك.. اكتشف إصابته بالسرطان من مشهد
قبل أن تذهب
الولايات المتحدة ستدمر الأسلحة الأميركية التي استولت عليها طالبان بشروط.. ما هي؟
الولايات المتحدة ستدمر الأسلحة الأميركية التي استولت عليها طالبان بشروط.. ما هي؟
اكتشف المزيد