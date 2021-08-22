الجيش الليبي يحبط محاولة تفجير بوابة أمنية جنوب البلاد

قال الجيش الليبي، الأحد، إن قواته أحبطت تفجيراً إرهابياً بسيّارة مفخخة، استهدف بوابة أمنية في منطقة زلّة جنوب شرقي ليبيا، دون تسجيل خسائر بشرية.

وأكد اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي، في بيان، تفجير انتحاري داعشي لنفسه في بوابة زلة بسيارة مفخخة دون حدوث أية خسائر بشرية في عناصر البوابة، لافتا إلى أنه تم التصدى للإرهابي وإصابته إصابة بليغة أدت لمصرعه قبل نقله للمستشفى.

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واستهدف التفجير نقطة أمنية تابعة للواء 128 التابع للقيادة العامة للجيش الليبي في المدخل الغربي لمنطقة زلة، غير بعيد عن محطة وقود، حيث حاول شخص سوداني الجنسية تفجير البوابة بسيارة مفخخة، إلا أن العناصر الأمنية تمكنت من التفطن لذلك، وأطلقت النار عليه وإصابته في الظهر ثم القبض عليه، قبل وفاته بعد نقله إلى المستشفى.