جريمة تهز تونس.. موسيقي يذبح زوجته ويطعن أولاده وينتحر

أقدم أبّ تونسي، ليل الاثنين، على قتل زوجته وولديه ذبحاً، قبل أن يقدم على الانتحار، وذلك بمنطقة باردو وسط العاصمة تونس، في جريمة بشعة هزت الشارع التونسي.

وفي التفاصيل، نشب خلاف بين زوج يعمل مدرسا وعازف موسيقى بإحدى الفرق الموسيقية، وزوجته التي تعمل أستاذة بالتعليم الثانوي، بعد عودته إلى منزله بمنطقة باردو، قرب شارع "الحبيب بورقيبة"، ولأسباب مجهولة، فعمد إلى ذبحها بسكين، قبل أن يقتل ابنيهما طعنا بنفس السكين، كما قام في الأخير بطعن نفسه عدة مرات، مما أدى إلى وفاته، فيما نجت ابنته بسبب عدم تواجدها بالمنزل فور وقوع الجريمة.

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وهزّت هذه الجريمة مشاعر التونسيين، الذين تداولوا بشكل واسع صور الضحايا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تبين أن أحد أبناء القاتل حصل مؤخرا على شهادة البكالوريا، في حين يواصل الآخر دراسته بالمرحلة الثانوية.

وانتقلت النيابة العمومية إلى عين المكان لمعاينة جثث العائلة ونقلها إلى الطبيب الشرعي، قبل البدء في الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة، في حين ذكرت تقارير إعلامية أن الجاني كان يعاني من اضطرابات نفسية.