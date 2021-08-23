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حرائق الجزائر أتت على 5000 هكتار من الأشجار المثمرة

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Charred trees remain after a forest fire engulfed woodland in the Ait Daoud area of northern Algeria, on August 13, 2021. Firefighters finally made headway against wildfires that have raged across northern Algeria for days but, as nationwide prayers were held for the dead, anger grew that the country was so ill-prepared.
الدمار الذي خلفته الحرائق في الجزائر
الجزائر

حرائق الجزائر أتت على 5000 هكتار من الأشجار المثمرة

لا تشمل هذه الحصيلة سوى 60% من مجمل الخسائر التي تم تقييمها حتى يوم السبت

الجزائر – فرانس برس

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تسببت الحرائق التي اجتاحت شمال الجزائر منتصف أغسطس في إتلاف أكثر من 5000 هكتار من الأشجار المثمرة غالبيتها من أشجار الزيتون في تيزي وزو، إضافة إلى 19 ألف رأس من الحيوانات، بحسب حصيلة أولية نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية الأحد.

وذكرت الوكالة نقلاً عن مديرية المصالح الفلاحية لولاية تيزي وزو أن "من بين 5193 هكتاراً من الأشجار المثمرة التي التهمتها الحرائق، 4500 منها بساتين لأشجار الزيتون" التي تشتهر بها المنطقة الرائدة في إنتاج زيت الزيتون والأكثر تضرراً من حرائق الغابات.

ولا تشمل هذه الحصيلة سوى 60% من مجمل الخسائر التي تم تقييمها حتى يوم السبت، بحسب المصدر نفسه.

الدمار الذي خلفته الحرائق في الجزائر
الدمار الذي خلفته الحرائق في الجزائر

كما فقد مزارعو تيزي وزو 19178 حيواناً، منها نحو 15 ألف دجاجة إضافة إلى 1300 رأس غنم و295 رأس بقر.

أما في ما يخص خسائر الغابات فكانت وكالة الفضاء الجزائرية تحدثت عن رصد احتراق نحو 23 ألف هكتار في تيزي وزو و6000 في بجاية.

وأطلقت جمعيات ومنظمات خيرية مبادرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لغرس 1.5 مليون شجرة لتعويض الغابات المحترقة، إلا أن مديرية الغابات دعت إلى التريث حتى بداية أكتوبر، وغرس الأشجار في الغابات التي احترقت في 2020 وليس 2021.

من حرائق الجزائر
من حرائق الجزائر
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وشملت الحرائق الهائلة التي استعرت في 9 أغسطس 26 من أصل 58 ولاية في الجزائر، متسببة في مقتل 90 شخصاً على الأقل، بينهم 33 جندياً، بحسب تقارير للسلطات المحلية ووزارة الدفاع.

وتتمتع الجزائر، وهي أكبر بلد في إفريقيا، بـ 4.1 ملايين هكتار من الغابات، مع معدل إعادة تشجير ضئيل يبلغ 1.76%.

ويتأثر شمال البلاد كل عام بحرائق الغابات لكن هذه الظاهرة تتفاقم. وعام 2020، دمّرت الحرائق قرابة 44 ألف هكتار من الغابات وهو رقم سيتم تجاوزه بشكل كبير في العام 2021.

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