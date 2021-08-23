المنقوش وكوبيش يبحثان عقد مؤتمر دولي حول ليبيا قريبا

قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية اليوم الاثنين إن الوزيرة نجلاء المنقوش بحثت مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيش الاستعدادات لإجراء الانتخابات القادمة في موعدها في ديسمبر كانون الأول المقبل، وأكدا العمل على توحيد المؤسسة العسكرية.

وذكرت الوزارة في بيان أن الجانبين أكدا أيضا خلال لقائهما في طرابلس على "المضي قدما في الإيفاء بمخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، والعمل على دعم جهود لجنة 5+5 في تثبيت وقف إطلاق النار".

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وأضاف البيان أن اللقاء تطرق كذلك إلى استعداد المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية "لتسخير كافة الإمكانيات للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإنجاح هذا الاستحقاق في موعده المقرر".

كما ناقش الجانبان ترتيبات لعقد مؤتمر دولي حول ليبيا خلال الفترة القريبة القادمة، حيث أشار البيان إلى أن المؤتمر المرتقب الذي ستنظمه وتترأسه ليبيا بمشاركة الأمم المتحدة والدول الفاعلة في الملف الليبي سيخصص لتفعيل مبادرة استقرار ليبيا التي أطلقتها حكومة الوحدة في مؤتمر برلين 2.

الجزائر تستضيف دول الجوار لدعم انتخابات ليبيا

وفي السياق قالت السفارة الأميركية في ليبيا اليوم الاثنين إن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أطلع خلال زيارته لتونس السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند على خطط الجزائر لاستضافة وزراء خارجية دول الجوار دعما لانتخابات ليبيا "والجهود المبذولة لوقف انتشار العنف المنطلق من الجنوب الليبي".

وأضافت السفارة عبر حسابها على تويتر أن الولايات المتحدة ترحب بهذه المبادرة "كجزء من الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار في ليبيا والمنطقة وتأمين انسحاب القوات الأجنبية بما في ذلك المقاتلون والمرتزقة الأجانب".