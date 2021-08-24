.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

تطور بقضية الجزائري المحروق.. 8 مشتبه بهم رهن الحبس

  • الخط
جمال بن إسماعيل

تطور بقضية الجزائري المحروق.. 8 مشتبه بهم رهن الحبس

محكمة سيدي أمحمد وجهت لهم تهماً تتعلق بحرق وتشويه جثة، إضافة إلى تهم المساس بأمن الدولة والاعتداء على عناصر الأمن وغيرها

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

لا تزال حادثة حرق وقتل الناشط جمال بن إسماعيل، الذي قُتل للاشتباه في إضرامه حرائق في الجزائر، تتفاعل، حيث أصدرت محكمة سيدي أمحمد في العاصمة قراراً بإيداع 8 أشخاص مشتبه بهم رهن الحبس المؤقت.

وأصدرت المحكمة هذا القرار بعد أن وجهت للمشتبه بهم تهماً تتعلق بحرق وتشويه جثة، إضافة إلى تهم المساس بأمن الدولة والاعتداء على عناصر الأمن، وبث الرعب في أوساط السكان والانتماء لمنظمات إرهابية، وفق وسائل إعلام محلية.

حرائق الجزائر أتت على 5000 هكتار من الأشجار المثمرة المغرب العربي الجزائر حرائق الجزائر أتت على 5000 هكتار من الأشجار المثمرة

يذكر أن هذه الجريمة أثارت صدمة في البلاد، وتزامنت مع خسائر بشرية ومادية ضخمة تسببت بها الحرائق. وشملت الحرائق الهائلة التي استعرت في 9 أغسطس 26 من أصل 58 ولاية في البلاد، متسببة في مقتل 90 شخصاً على الأقل، بينهم 33 جندياً، وفق تقارير مختلفة للسلطات المحلية ووزارة الدفاع.

من حرائق الجزائر (أرشيفية)
من حرائق الجزائر (أرشيفية)

حرائق مفتعلة

إلى ذلك اتهمت الرئاسة الجزائرية في وقت سابق من الشهر الحالي مجموعتين صنفتهما مؤخراً بين "المنظمات الإرهابية" بإشعال حرائق الغابات المدمرة.

وقالت إن المسؤولية الأساسية في الحرائق تقع على عاتق جماعتي "رشاد الإسلامية" و"الماك"، وهي حركة انفصالية في منطقة القبائل، مشددة على أن الماك "تتلقى الدعم والمساعدة من أطراف أجنبية".

من حرائق الجزائر (أرشيفية)
من حرائق الجزائر (أرشيفية)

وكانت الشرطة قد اعتقلت 61 شخصاً في قضية حرق ومقتل جمال بن إسماعيل، الذي كان حضر من ولايته، المدية، إلى ولاية تيزي وزو للمشاركة والتطوع في إطفاء الحرائق. غير أن جماهير غاضبة قامت بقتله وحرق جثته ظلماً.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فك لغز جريمة الموسيقي المروعة بتونس.. تفاصيل لا تصدق فك لغز جريمة الموسيقي المروعة بتونس.. تفاصيل لا تصدق
خطر داهم.. احذروا الجلوس لأكثر من 8 ساعات خطر داهم.. احذروا الجلوس لأكثر من 8 ساعات
الأكثر قراءة
تحذير لمستخدمي تحذير لمستخدمي "واتساب": احذفوا هذه الرسائل ولا تفتحوها أبداً
بعد سرقة أرصدة عملاء بنك مصري.. الداخلية تتوصل للجناة وتكشف تفاصيل بعد سرقة أرصدة عملاء بنك مصري.. الداخلية تتوصل للجناة وتكشف تفاصيل
جديد من داخل أفظع سجون ايران.. شاهد الصور التي سربت جديد من داخل أفظع سجون ايران.. شاهد الصور التي سربت
ضجة في الأردن.. فيديوهات لأفعال فاضحة وسط الشارع ضجة في الأردن.. فيديوهات لأفعال فاضحة وسط الشارع
دولة يتزايد فيها عدد الأثرياء بسرعة.. وقلق بالغ من النخبة الحاكمة! دولة يتزايد فيها عدد الأثرياء بسرعة.. وقلق بالغ من النخبة الحاكمة!
مسؤول إيراني يقر: المقاطع المسربة من سجن إيفين صحيحة مسؤول إيراني يقر: المقاطع المسربة من سجن إيفين صحيحة
قبل أن تذهب
كارثة.. متحورات كورونا تصطاد الأطفال
كارثة.. متحورات كورونا تصطاد الأطفال
اكتشف المزيد