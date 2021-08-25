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البرلمان العربي يدعو الجزائر والمغرب لتغليب الأخوة

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رئيس البرلمان العربي عادل العسومي
رئيس البرلمان العربي عادل العسومي

البرلمان العربي يدعو الجزائر والمغرب لتغليب الأخوة

القاهرة - أشرف عبد الحميد

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دعا البرلمان العربي الجزائر والمغرب إلى تغليب علاقات الإخوة ومصالح الشعبين الشقيقين وضبط النفس.

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إلى هذا، قال البرلمان في بيان له مساء الثلاثاء إنه تابع بقلق بالغ تطورات العلاقات بين الجزائر والمغرب، إثر إعلان الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، داعيا كلا البلدين إلى تغليب علاقات الإخوة بينهما ومصالح شعبيهما الشقيقين، والتي تفرض ضبط النفس وتجنب التصعيد في العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وطالب كل من الجزائر والمغرب بالانخراط في حوار بناء لتهدئة التوتر ومناقشة القضايا الخلافية بينهما في إطار أخوي عربي، مؤكدا أن كلا من المغرب والجزائر قوتين رئيسيتين ومؤثرين في المنظومة العربية والاقليمية، ويتحملان مسؤولية كبيرة في تعزيز التضامن العربي ونبذ الخلافات والفرقة.

وأكد ثقته التامة في حكمة قادة كلا البلدين وقدرتهما على تجاوز هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن.

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