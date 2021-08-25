شاهد حريقا رهيبا.. مطاحن قمح في الجزائر تتحول رماداً

يستمر مسلسل الحرائق في الجزائر حيث اندلع حريق مهول في مطاحن لتخزين وتحويل القمح بمنطقة آريس.

وكشفت وسائل إعلام محلية أن 6 وحدات للحماية المدنية تابعة لولاية باتنة تدخلت لإخماد ومحاصرة الحريق مدعومة بـ 10 آليات تدخل وأكثر من 25 عون إطفاء.

مادة اعلانية

كما، أظهر مقطع مصور سحب الدخان تتصاعد من المطاحن فيما تحاول مركبات الإطفاء السيطرة على الحريق لمنع امتداده إلى مناطق أخرى.

يذكر أن حرائق هائلة استعرت منذ التاسع من أغسطس الجاري في عشرات آلاف الهكتارات من الغابات في 26 ولاية من أصل 58 ولاية في الجزائر.

كما تسبّبت بمقتل 90 شخصاً على الأقل، بينهم 33 جندياً، بحسب تقارير مختلفة للسلطات المحلية ووزارة الدفاع.