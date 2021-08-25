.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ليبيا.. 29 نائبا يطالبون بسحب الثقة من حكومة الدبيبة

  • الخط
رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة (فرانس برس)
رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة (فرانس برس)

ليبيا.. 29 نائبا يطالبون بسحب الثقة من حكومة الدبيبة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

طالب 29 نائبا من إقليم برقة الليبي بسحب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، متهمين الحكومة بأنها لم تقدم أبسط الخدمات للشعب الليبي.

وجاء في بيان موقع من الـ 29 نائبا أن "رئيس الحكومة الليبية المؤقتة يتعامل مع إقليم برقة بمبدأ العقاب والهزيمة وأصبح طرفا في الصراع".

بعد انتقاد أدائها.. برلمان ليبيا يستدعي الحكومة للمساءلة المغرب العربي الأزمة الليبية بعد انتقاد أدائها.. برلمان ليبيا يستدعي الحكومة للمساءلة

كما اتهموا حكومة الدبيبة بعدم الالتزام بخارطة الطريق المنصوص عليها في الاتفاق السياسي.

وقبل أسبوع، طالب نواب بمجلس النواب في خطاب لرئيس البرلمان عقيلة صالح، بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، لإنفاقها المليارات دون أي تحسن للخدمات.

وقال النواب الموّقعون على البيان إن "الحكومة لم تلتزم بما تعهدت به أمام البرلمان في جلسة منح الثقة شهر مارس الماضي، وأصبحت تنفق الأموال تحت مسمى 12/1 من الميزانية بمبالغ تقدر بالمليارات في دولتي تركيا وتونس، دون أن يظهر تحسن في الخدمات التي زادت في التدهور". وأشاروا إلى أن هذه الحكومة "أصبحت تمثل عبئاً على المواطن الليبي نتيجة مصروفاتها العالية".

2 صور

وتابع النواب، أن "غياب التنسيق والإدارة الذي لازم الحكومة منذ تشكيلها يثبت فشلها في إدارة الدولة وفي تحقيق جزء يسير من احتياجات المواطن".

كذلك وجه الموقعون انتقادات حادّة إلى رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، واعتبروا أن تصريحاته التي وصفوها بـ"غير المسؤولة" تهدد الأمن والسلم الأهلي في ليبيا، بالإضافة إلى قيامه بـ"سلب اختصاصات العديد من الوزارات والمؤسسات العامة، والتدخل الواضح في الشأن العسكري والقفز على صلاحيات ومجهودات اللجنة العسكرية 5+5".

وخلّص النواب إلى أن كل هذه الأسباب مجتمعة تجعل من الضروري المطالبة بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، لأنها "زادت الهوة بين أبناء الوطن وزرعت الكره بينهم".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
كارثة.. متحور دلتا يهاجم من تلقوا لقاحات كورونا كارثة.. متحور دلتا يهاجم من تلقوا لقاحات كورونا
فك لغز جريمة الموسيقي المروعة بتونس.. تفاصيل لا تصدق فك لغز جريمة الموسيقي المروعة بتونس.. تفاصيل لا تصدق
الأكثر قراءة
جديد من داخل أفظع سجون ايران.. شاهد الصور التي سربت جديد من داخل أفظع سجون ايران.. شاهد الصور التي سربت
مسؤول إيراني يقر: المقاطع المسربة من سجن إيفين صحيحة مسؤول إيراني يقر: المقاطع المسربة من سجن إيفين صحيحة
يعود إلى عام 1897.. هدم قصر أندراوس يثير ضجة في مصر يعود إلى عام 1897.. هدم قصر أندراوس يثير ضجة في مصر
رفع تعليق القدوم  للسعودية.. بعد تحصين القادمين بجرعتي اللقاح رفع تعليق القدوم  للسعودية.. بعد تحصين القادمين بجرعتي اللقاح
الجزائر تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب الجزائر تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب
تحويل تحويل "صورة" سمية الخشاب إلى التحقيق.. والفنانة توضح
قبل أن تذهب
الاعتراف بحكم طالبان.. هل أفعال الحركة تتسق مع وعودها؟
الاعتراف بحكم طالبان.. هل أفعال الحركة تتسق مع وعودها؟
اكتشف المزيد