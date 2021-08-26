إعلام ليبي: تركيا أرسلت 4 مسيرات لتعزيز سرب طائراتها بالوطية ومصراتة

صرح مصدر لتلفزيون 218 الليبي، اليوم الخميس، بأن تركيا أرسلت أربع طائرات مسيرة لتعزيز سرب طائراتها في قاعدة الوطية ومصراتة.

وأضاف المصدر أن الشهر القادم سيشهد تغييرا في أفراد بعثة الدعم والاستشارة التركية المتواجدة في طرابلس.

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وقال "غرفة العمليات التركية في طرابلس تلقت معلومات عن نشاط عناصر تنتمي لداعش في مناطق متفرقة".

وتابع أن غرفة العمليات التركية كثفت طلعاتها الاستكشافية، وعززت حراسات المواقع الحساسة بعد معلومات عن تحرك عناصر من داعش في ليبيا.

من جهته قال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، في تصريحات لـ"العربية"، الأربعاء، إن التدخل التركي سياسيا وعسكريا أربك المشهد الليبي، مؤكدا أنه إذا لم تحضر حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة جلسة الاستجواب سيتم سحب الثقة منها.

يذكر الجيش الليبي، شكلّ قوة أمنية مشتركة مع منطقة مصراتة لتأمين "طريق النهر" الرابط بين منطقتي الشويريف والسدادة، في خطوة تاريخية جاءت بعد عدة سنوات من القطيعة، قد تمهد لتوحيد المؤسسة الأمنية والعسكرية في ليبيا.

وقال مسؤول بالجيش في تصريح للعربية.نت، أمس الأربعاء، إن هذا الاتفاق تم بالتنسيق مع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 التي وضعت هذا البرنامج من أجل القضاء على حركة التنظيمات الإرهابية في هذه المنطقة المفتوحة وإحكام السيطرة الأمنية عليها، مؤكدا أن هذا التعاون جاء في الوقت المناسب بهدف مزيد من التنسيق وتوحيد المسار الأمني.