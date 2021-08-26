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البرلمان الليبي: سنسحب الثقة من الحكومة إذا غابت عن جلسة الاستجواب

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الدبيبة عقيلة صالح
عقيلة صالح والدبيبة

البرلمان الليبي: سنسحب الثقة من الحكومة إذا غابت عن جلسة الاستجواب

عقيلة صالح: التدخل التركي سياسيا وعسكريا أربك المشهد الليبي

دبي - العربية.نت

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قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في تصريحات لـ"العربية" اليوم الأربعاء إن التدخل التركي سياسيا وعسكريا أربك المشهد الليبي، مؤكدا أنه إذا لم تحضر حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة جلسة الاستجواب سيتم سحب الثقة عنها.

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وأضاف أن استجواب الحكومة يهدف لمواجهتها بشأن التقصير في عملها، لافتا إلى أن حكومة الدبيبة منحت الميليشيات ميزانية أكبر من ميزانية الجيش.

كما اتهم الحكومة بالفشل في توحيد المؤسسات وتوفير متطلبات المواطنين، موضحا أن مجلس النواب سيقرر بقاء حكومة الدبيبة أو رحيلها بعد الاستماع إليها.

كان 29 نائباً من إقليم برقة الليبي طالبوا بسحب الثقة عن الحكومة، متهمين الحكومة بأنها لم تقدم أبسط الخدمات للشعب الليبي.

وجاء في بيان موقع من الـ 29 نائبا أن "رئيس الحكومة الليبية المؤقتة يتعامل مع إقليم برقة بمبدأ العقاب والهزيمة وأصبح طرفا في الصراع".

كما اتهموا حكومة الدبيبة بعدم الالتزام بخارطة الطريق المنصوص عليها في الاتفاق السياسي.

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