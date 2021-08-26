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قيس سعيّد: نعيش ظروفاً استثنائية والمؤسسات تعمل وإن تم تجميد بعضها

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قيس سعيد بعد إعلان فوزه بالرئاسة
الرئيس التونسي قيس سعيّد
تونس

قيس سعيّد: نعيش ظروفاً استثنائية والمؤسسات تعمل وإن تم تجميد بعضها

الرئيس التونسي يؤكد للرجال الجيش: "واجهتم الجوائح الصحية والسياسية" في إطار الزود عن الوطن

العربية.نت

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أكدت الرئاسة التونسية، الخميس، أن الرئيس قيس سعيّد يقول إن بلاده تعيش ظروفا استثنائية ومؤسسات الدولة تعمل، حتى وإن تم تجميد بعضها.

ونقلت الرئاسة التونسية عن الرئيس سعيّد قوله لرجال الجيش: "واجهتم الجوائح الصحية والسياسية" في إطار الزود عن الوطن.

وتابع مخاطبا عناصر الجيش، في مقطع فيديو بثته الرئاسة التونسية أثناء توديع بعثة عسكرية تونسية ستشارك في الوحدة الجوية الأممية للتدخل السريع والمرافقة الجوية والبحث والإنقاذ في جمهورية إفريقيا الوسطى: "أنتم حراس الوطن وحماته في الداخل وواجهتم الجوائح الصحية والسياسية في إطار الزود عن الوطن".

وكانت السلطات الأمنية التونسية تمكنت منذ أيام من الإطاحة بإرهابي خطط لاغتيال الرئيس قيس سعيّد خلال زيارة كان سيؤديها إلى إحدى المدن الساحلية، الواقعة شرق تونس.

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وذكر مراسل "العربية" و"الحدث" أن المشتبه به هو تونسي الجنسية ينتمي لتنظيم "داعش"، وتسلل مؤخرا من ليبيا حيث تلقى تدريباته.

وتحدث مستشار الرئيس التونسي لـ"العربية" عن "محاولة تشويش على محاولات الإصلاح التي يقوم بها الرئيس سعيد"، مشيرا إلى أن "الوضع الأمني في المنطقة هش".

وذكرت صحيفة "الشرق اليومية" أن المتهم الذي كان يحضر لعملية اغتيال تستهدف رئيس الجمهورية، تم القبض عليه خلال الساعات الماضية، وهو أحد الذئاب المنفردة، مشيرة إلى أن الأبحاث انطلقت معه وهو رهن التحقيق.

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